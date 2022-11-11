赴乌参战的一名日本男子死亡 日外相：深感遗憾

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经日本政府确认，一名前往乌克兰志愿参加对俄罗斯军队战斗的20多岁日本男子在当地时间11月9日死亡。日本外务大臣林芳正在出席11日的记者会时表示，“深感遗憾”，并重申日本国民“无论出于何种目的，请不要前往乌克兰”。

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据日本时事通信社报导，林芳正周五向媒体表示，日本驻乌克兰大使馆向乌克兰当局证实，一名20多岁的日本男子参加了在乌克兰与俄军的战斗，已于当地时间9日死亡。

林芳正称，对此“深感遗憾”，并指日本驻乌克兰大使馆目前正从保护日本国民的角度提供必要的支持，包括与死者家属联系和与负责归还遗体的乌克兰政府协调。

林芳正强调，“就未来的措施而言，我们已经对整个乌克兰发出了疏散警告，我想重申，我们敦促您不要出于任何目的前往乌克兰。 我还想重申，那些已经在该国的人在确保其安全后应立即撤离。”

据《日经新闻》报导，据信这是俄罗斯入侵乌克兰造成的第一个日本人死亡。该男子生前隶属于参加乌克兰东部前线反攻行动的一个单位。在战斗中，该部队遭到袭击并丧生。乌克兰军方已与其家人取得联系，并已开始着手归还遗体。

报导指，鉴于日本政府已向乌克兰全境发出疏散警告，并要求国民停止前往该国。前往参加作战的人可能会被控以日本刑法规定的“准备私人战争和阴谋罪”。

日本内阁官房长官松野博一在记者会上表示，驻乌使馆正在提供联系该男性的家人等必要支援，并呼吁“无论出于何种目的，请不要前往乌克兰”。

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