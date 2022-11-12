世界均叹价格飞涨 艺术品价升更震撼

艺术/拍卖

世界各地的能源价格正在飙升。在拍卖会上出售的艺术品的价格也是大升。在美国曼哈顿洛克菲勒中心组织的拍卖，仍在继续，两天前有五幅画作进入了拍卖价格超过1亿美元的高价区，这表明尽管有乌克兰战争和通货膨胀的经济不确定性，艺术市场仍在继续增长。

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据本台报道，著名收藏家保罗-艾伦的艺术收藏品在拍卖会上突破10亿美元大关。微软联合创始人保罗-艾伦的艺术收藏品是从周三开始拍卖对。拍卖会仍在进行中。保罗-艾伦总共150件藏品拍卖，已有60件藏品出售，这些售出藏品的价格已经超过了10亿美元的历史大关，也创了一个记录。

在周三售出的60件保罗-艾伦的收藏品中，乔治-修拉Georges Seurat的一幅画是最贵的：一位匿名买家为法国画家的《Les poseuses》支付了超过1.49亿美元。这幅画被认为是点彩画的代表作。

这也是艺术市场历史上最昂贵的销售之一。

另一位富有的艺术爱好者以超过1.37亿美元的价格买下了法国画家保罗-塞尚的《Montagne Sainte-Victoire》。

该报道称，仅本次拍卖，在拥挤的纽约拍卖室里，一个又一个的先前的记录在锤声中倒下。文森特-凡高的一幅画以1.17亿成交，保罗-高更的一幅大溪地时期的画以1.05亿成交。

随着这场纽约拍卖会继续进行，2022年应该仍然是艺术市场历史上最昂贵的年份之一。证明在这个不确定的时代，艺术仍然是富人的安全投资。

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