东盟峰会: 联合国秘书长和乌克兰外长分别举办记者会

东盟系列峰会

11月12号周六在柬埔寨金边举行的东盟及其周边峰会继续进行，从早上开始进行的会议包括第25届东盟加三国（APT）峰会，第九届东盟-印度首脑会议纪念东盟与印度建立对话关系30周年，第二届东盟-澳大利亚峰会，第25届东盟-日本峰会和第十届东盟-美国峰会与东盟-加拿大峰会。

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除了这些高峰会之外，有两场峰会外围的记者招待会也十分重要。首先是联合国秘书长古特雷斯周五与东盟领导人召开峰会后，周六在媒体中心举行记者吹风会，重点还是集中在缅甸局势和乌克兰战争的出路上。古特雷斯强调在目前国际社会面对的挑战中，东盟这样的组织具有非常重要的作用，是联合国重要的合作伙伴。他对缅甸不断升级的暴力、过度使用武力以及令人震惊的人权状况予以谴责，古特雷斯指出，联合国支持有关缅甸的东盟五个共识，希望能在此基础上前进，对于乌克兰局势，古特雷斯也重申联合国的立场，即俄罗斯入侵乌克兰违反了联合国的宪章，侵犯了乌克兰领土完整，但同时也要找到俄乌对话的条件，超重建和平的未来前进。

乌外长 希望中国敦促俄罗斯停止战争

仍然在柬埔寨的乌克兰外交部长库列巴记者招待会上表示，这是乌克兰首次被邀请参加东盟峰会，乌克兰将加强与东盟国家的合作，将双方关系提升到新的水平。他表示也趁到这次访问的时机与东盟国家的外交部长进行了会谈，他呼吁东盟国家谴责俄罗斯入侵乌克兰，侵犯乌克兰的主权完整，也呼吁亚洲国家要求俄罗斯停止阻止向全世界运送粮食的船只离港的所谓饥饿游戏。对于是否有机会与今天也到达金边的俄罗斯外交部长拉夫罗夫举行会谈的问题，库列巴说他们没有接到俄罗斯的相关要求，他指出对俄罗斯而言，谈判只是烟雾弹，所以乌克兰不希望俄罗斯继续这种烟雾弹游戏，他强调俄罗斯必须撤出乌克兰。如果要谈判就带着诚意谈，乌克兰的领土完整绝不能成为让步的主题。他坚信乌克兰的每一寸领土都将被解放。

有记者问目前也有中国代表团在金边，他是否会利用这个机会跟中国说向俄罗斯施加影响力撤出乌克兰。库列巴指出，他原本希望可以在金边见到中国外交部长进行面谈，但两天前被告知对方不会来，可能将来有其他机会。他确认乌克兰和中国一直保持联系，也希望中国利用其杠杆影响俄罗斯让莫斯科结束战争。

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