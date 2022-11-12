布林肯称任何谈判框架的时间和内容由乌方决定 库列巴呼吁俄方勿玩“饥饿游戏”

乌克兰/美国/俄罗斯

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）11月12日在柬埔寨首都金边举行的东盟系列会议场边，与乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）举行了会谈。布林肯重申，任何与俄罗斯谈判框架的时间和内容仍由乌克兰决定。库列巴则在当天的记者会上敦促东盟成员国要求俄罗斯遵守黑海谷物倡议，以避免危及世界粮食安全。

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布林肯在与库列巴进行会谈前表示：“我们今天的会议正值乌克兰刚刚解放赫尔松市和该地区，这一成功再次证明了乌克兰武装部队和乌克兰人民的非凡勇气，以及乌克兰从世界各国，当然包括美国得到的强有力的支持。这种支持将一直持续下去，包括安全、人道主义、经济（援助）。”

布林肯说：“同时，即使取得了这一重大成功，我们也知道，俄罗斯继续残害乌克兰，特别是其有针对性的运动，试图摧毁乌克兰的能源基础设施——维持供电灯光、让人们在冬季取暖所需的一切，对整个乌克兰的平民人口产生了可怕的影响。我们的决心是帮助支持乌克兰捍卫这些关键的基础设施，当然，如果它们被损坏，我们也会进行替换和修复。”

布林肯补充说：“但我认为世界应该注意到每一天发生的事情。如果你看看地图，看看俄罗斯试图做什么来破坏乌克兰的基础设施，并因此对全国各地平民的生活造成可怕的损害，这也是世界应该感到震惊的事情。”

布林肯向库列巴表示：“你来到这里的事实也证明，你一直在世界各地努力确保对乌克兰的支持。我认为这种支持在全世界都很强大，几周前它体现在联合国大会的一次投票中，143个国家站出来反对俄罗斯对乌克兰的侵略。但继续确保这种支持仍然非常重要。”

库列巴对布林肯说：“我很感谢你在发言中首先提到赫尔松。而且我想让美国人民和拜登政府知道，当赫尔松地区和赫尔松市的居民以喜悦的泪水欢迎乌克兰士兵时，这也是对所有帮助我们迫使俄罗斯撤退的美国人和美国人民的感激之泪。我们将永远感谢拜登总统和美国人民所做的一切，无论他们的政治，国内政治偏好如何，都是为了实现这一目标。”

库列巴对布林肯说：“我认为这是具有象征意义的，一年前，11月10日，我在华盛顿，你和我签署了修订后的《乌克兰和美国战略伙伴关系宪章》；一年后，11月10日，我在东南亚签署了乌克兰加入《东南亚友好合作条约》的文件”。他补充说：“所以这只是表明，在巩固我们作为一个属于西方的国家的地位和我们与美国的战略伙伴关系之后，我们已经走了多远。”

库列巴提到：“我上个月到访非洲，今天来到亚洲，我们已经准备好了。我们将与所有国家进行大量合作，与他们一起在这场斗争中站在国际法和我们世界的一些非常基本的原则一边，在这场反对俄罗斯不仅对乌克兰而且对我们世界所建立的所有这些原则的侵略的斗争中。”

库列巴强调：“只有团结起来，我们才能取得胜利，将俄罗斯赶出乌克兰。我们已经在路上了。这即将到来，我们的胜利将是我们的共同胜利——全世界所有热爱和平的国家的胜利。”

据美国国务院介绍，布林肯稍后在会谈中表示，美国将坚定不移地致力于协助乌克兰减轻俄罗斯持续攻击关键基础设施的影响，包括加快人道主义援助和过冬努力。他们讨论了乌克兰在战场上的持续有效性，布林肯重申，任何谈判框架的时间和内容仍由乌克兰决定。双方还重申了在联合国努力下达成的黑海谷物倡议在11月19日到期前延期的重要性。

同样就这一问题，库列巴周六在出席记者会时呼吁东盟成员国敦促俄方继续遵守这一协议，以保证全球粮食安全。库列巴向媒体表示：“我呼吁所有东盟成员国采取一切可能的措施，阻止俄罗斯与世界玩‘饥饿游戏’。粮食走廊应该免于冲突。”

经联合国斡旋达成的黑海谷物倡议制定了一套程序，保证了运送乌克兰谷物、化肥和其他粮食产品的船只通过黑海走廊，以对全球出口。乌克兰是世界上最大的粮食出口国之一，通常每年向全球市场供应约4500万吨粮食。

库莱巴说：“同样重要的是，要确保参与这一倡议的俄罗斯检查员，他们本着诚意行事，他们检查船舶时没有任何人为的拖延”。他强调：“无论在战场上发生什么，俄罗斯都不应该把这条走廊作为一种讹诈，作为国际关系中的一个筹码。”

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