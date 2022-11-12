拜习会：拜登将敦促习近平约束朝鲜武器发展

美国，中国，朝鲜

美国总统拜登今天飞抵柬埔寨首都金边，参加东盟系列峰会。下周将出席在印尼举行的G20会议，并将与中国国家主席习近平举行场边会谈。白宫表示，拜登届时将敦促习近平约束朝鲜的武器发展。

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拜登与习近平定于下周一在印尼巴厘岛举行的20国集团峰会间隙会面。会面前，朝鲜刚刚进行了破纪录一连串导弹试射，令外界对朝鲜可能很快会展开第7次核试的担忧增加。

美国国家安全顾问苏利文周六在陪同拜登前往柬埔寨的飞机向记者说，拜登总统将在会面时告诉习近平，作为朝鲜的最大的盟国，中国“发挥具有建设性的作用，遏制朝鲜走向最糟糕的局面，这也符合北京的利益。”

拜登也将表明，如果平壤导弹和核发展计划“持续进行下去，只会意味著美国在该地区的军事和安全部署会进一步强化”。

苏利文说，拜登不会对中方提出要求，而是将向习近平阐述拜登的“自身观点“，也就是”朝鲜不仅对美国、韩国及日本构成威胁，也对整个地区的和平与稳定构成风险”。他说，中国是否愿意对朝鲜增强施压，“当然取决于他们自己”。 不过苏利文说，随著朝鲜迅速提高其导弹发射能力，“目前的局势更加严峻”。

路透社报道，拜登周日将与日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦会面，预计将讨论他与习近平会面时将涉及的议题。

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