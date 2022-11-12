泽连斯基：今天是一个历史性的日子，我们正在收复赫尔松

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随着乌军正在时隔8个月多月后重新夺回对乌南重镇赫尔松市的控制，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在11月11日晚的例行视频讲话中表示，这一天对于乌克兰来说是“历史性的一天”。

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泽连斯基在讲话中说道：“乌克兰人! 我们不屈不挠、美丽而团结的国家的坚强人民! 今天是一个历史性的日子。我们正在收复我们国家的南部，收复赫尔松。截至目前，我们的卫国者正在接近该市，还剩下不少，我们正在开始进入（赫尔松）。然而，特种部队已经进入该市。赫尔松的人民在等待。他们从未放弃过乌克兰。对乌克兰（心存）的希望总是有道理的——乌克兰总是能重新拿回属于自己的东西。”

泽连斯基说：“我很高兴看到人们不顾所有的威胁，不顾占领者的镇压和虐待，珍惜乌克兰的旗帜，相信乌克兰...... 而且，即使该市还没有完全清除敌人的存在，赫尔松人民自己已经在街道和建筑物上清除俄罗斯的标志和占领者在赫尔松的任何痕迹。在被我们的卫国者解放的所有其他城市，情况也是如此。在那些仍在等待我们返回的城市也将是如此。乌克兰将来到其所有人民的身边。由于我们在战场上和外交上的实力，我们将恢复我们国家的领土完整。”

泽连斯基说：“我感谢乌克兰武装部队的每一名战士和每一个单位，他们使南方的这次反攻行动现在成为可能。绝对要感谢所有人，从列兵到将军。乌克兰武装部队、情报部门、国家安全局、国民警卫队——所有为赫尔松地区接近这一天的人。我们将很快逐一点名所有的英雄。而且他们将更快地获得奖励。”

泽连斯基说：“在我们的武装部队到达指定的边界后不久，将在赫尔松开始采取稳定措施，各地的情况也是如此。我们始终如一地化解各种威胁。首当其冲的就是地雷。占领者留下了大量的地雷和炸药，特别是在重要物体上。我们将开展排雷工作。”

泽连斯基说：“这一点非常重要：现在，排雷工作甚至还没有开始，我们无法确保媒体代表进入赫尔松。有必要至少对基本通信（设备）进行排雷，检查主要对象。我们将尽可能地恢复正常生活的所有条件。我们的卫国者身后紧跟着警察、工兵、救援人员、能源工人......。医学、通讯、社会服务正在回归...... 生命正在回归（当地）。”

泽连斯基说：“我想单独向那些被留在赫尔松和南部其他城市的俄罗斯士兵、雇佣兵和通敌者讲话。你们获救的唯一机会是向乌克兰作为俘虏投降。我们保证，你们将得到符合法律和国际标准的待遇。对于那些穿上便衣，躲在某个地方的俄罗斯士兵，我想说的是，躲藏是没有意义的。反正我们会找到你们的。不要再拖了。被乌克兰人自愿被俘是所有占领者的唯一选择。”

泽连斯基说：“我今天又召开了一次最高统帅部参谋会议。首先是（探讨）前线的局势，当然，重点是南方的发展。但我们并没有减少对其他地区的关注。我们正在到处行动，加强我们在各地的阵地。我们在顿涅茨克地区坚守阵地。另外，还审查了能源部门的情况和恢复工作的进程。昨晚，占领者再次打击了我们的关键基础设施。正因为如此，今天上午和下午，全国部分地区不得不实行紧急停电。但在大多数城市和地区，我们设法恢复了稳定能源限制的时间表。”

泽连斯基说：“而且我们正在尽可能积极地工作，以加强我们保护天空的能力，恢复占领者不幸破坏的一切。我今天与德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）通话，向他通报了赫尔松的情况，以及总体上前线的情况。我感谢他在防务支持方面的下一步行动，我们同意发展这种合作。当然，（我们）也讨论了二十国（G20）集团峰会的准备工作。”

泽连斯基说：“很明显，俄罗斯并不考虑和平问题。对尼古拉耶夫的另一次恐怖袭击——俄罗斯的火箭弹摧毁了一栋居民楼，这清楚地证明了俄罗斯真正担心的是什么：不是如何达成和平，而是如何造成最痛苦的破坏...... 不是如何开始真正的谈判，而是如何用导弹或无人机袭击乌克兰的东西，让乌克兰人受苦...... 那么，乌克兰和世界有能力惩罚恐怖分子所做的一切并恢复和平，以我们的条件实现和平。”

泽连斯基说：“我们的筹款平台‘团结24’（United24）已经为（组建）一支海军无人舰艇编队发起了筹款活动。我宣布了这一点。因此，现在每个人，不仅在乌克兰，而且在其他国家都可以加入组建世界上第一支海军无人舰艇编队——可以为我们的海洋区域提供安全。第一艘海军无人舰艇，在不到一个小时内就筹集到了资金，并被命名为‘赫尔松’。相当符合逻辑。我们将把第二艘海军无人舰艇称为‘塞瓦斯托波尔’。我相信，这一切都使我们克里米亚解放的时间越来越近。”

泽连斯基说：“我与由立陶宛议会议长率领的立陶宛代表团进行了会谈。议长的名字叫胜利（Viktorija），这非常具有象征意义。而正是在这样一个日子里，她来到我们的身边。我感谢我们的立陶宛朋友的帮助，感谢他们自俄罗斯入侵开始以来对我们的防务支持。我们讨论了广泛的话题：防务方面的进一步合作，我们的重建，乌克兰融入欧洲和乌克兰融入欧洲-大西洋一体化。”

讲话最后，泽连斯基说：“还有一件事。今天，又有45名乌克兰卫国者从俄罗斯的囚禁中获释，他们都是武装部队的战士，士兵和中士。我们记得所有仍被囚禁的英雄们。我们将把每一个人都送回来。我们的团队——布达诺夫（Kyrylo Budanov）、叶尔马克（Andriy Yermak）、乌索夫、马里乌克（Vasyl Maliuk）、鲁宾内兹（Dmytro Lubinets）等人，每天都在为把我们所有的人从俄罗斯的囚禁中解放出来而努力。”

泽连斯基表示：“我真诚地感谢每一个关心乌克兰的人! 荣耀归于每一个为自由而战的人! 对所有被占领者夺去生命的人表示永恒的怀念。荣耀归于乌克兰!”

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