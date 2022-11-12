英国和欧盟据报将在G20峰会上“尽一切可能”孤立俄罗斯

乌克兰/俄罗斯/国际

据英国《每日电讯报》周五援引知情人士的话报导，英国和欧盟计划在即将举行的二十国集团（G20）巴厘岛峰会上就俄罗斯全面入侵乌克兰一事，与率团前来参会的俄外长拉夫罗夫对峙。据悉，当俄罗斯代表在峰会上发言时，英国和欧盟的代表团将共同退场，以示抗议。

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本次二十国集团峰会将于11月15日至16日在印度尼西亚的巴厘岛举行。俄罗斯总统普京将不出席这次会议，俄罗斯代表团将由拉夫罗夫率领。报导指，欧盟官员将在此次峰会上“尽一切可能”孤立俄罗斯。英国和欧盟还将敦促俄罗斯缓和乌克兰的冲突。

欧盟对外行动署的一位发言人表示：“我们试图与合作伙伴合作，以便非常、非常、非常坚定地表明国际社会对俄罗斯所有这些罪行、暴行和非法行动的看法”。该发言人指出，这也意味着“劝阻他们不要会见拉夫罗夫或会见任何领导俄罗斯代表团的人，或在俄罗斯（代表）站起来发言时让人退场。”

法国总统府的一位消息人士告诉《每日电讯报》称：“乌克兰战争将成为巴厘岛（峰会）的中心议题，除了普京之外，所有（G20成员国的）国家元首都会到场”。

此前，乌克兰总统泽连斯基表示，如果普京出席此次峰会，他将拒绝参会。在普京表示不会出席会议后，泽连斯基预计将以线上发生参加峰会。

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