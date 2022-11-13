东盟介绍与多国峰会成果

金边东盟峰会

11月13号一天进行了多场东盟与多国的峰会，柬埔寨外交与国际合作部国务秘书、东盟峰会发言人孔帕克阁下在晚间记者吹风会上介绍了几个峰会的一些主要成果。

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就东盟加三(中国，日本和韩国)峰会, 领导人谈论了他们在过去一年中共同合作实现的发展，也正在研究一些对东盟和其他三国之间的伙伴关系具有战略意义的优先领域，例如，确保开放自由市场供应链的重要性，以及如何能够进一步加强加三国和东盟成员国在这个特定领域的关系。

据介绍，在接下来的东盟印度峰会上，双方庆祝了东盟和印度之间关系三周年。而这也是东盟和印度领导人宣布建立东盟印度全面战略伙伴关系的一个好机会。东盟和印度也在研究目前的贸易协定，以便能够进一步扩大它。领导人还研究了一些对伙伴关系最重要的关键领域，例如，数字经济、商业、经济关系、教育、文化，还有人民的流动性或连接性、能源、食品安全、公共卫生、农业和科学等等。

至于东盟澳大利亚峰会，领导人庆祝了东盟国家和澳大利亚在过去五十年里所取得的成果和成就。他们期待着未来有更多的成果，特别是在我们刚刚将我们的关系升级为东盟日本峰会的全面战略伙伴关系的时候。

东盟成员国和日本领导人审视过去一年关系的发展，他们对进展感到满意，特别是在许多关键领域的伙伴关系方面，例如经济、气候变化、公共卫生伙伴关系，以及在2023年庆祝两国关系的建议。领导人还欢迎为创新和可持续的日本经济伙伴关系制定未来行动计划的工作计划，以及关于私营部门主导的倡议，以及为刚完成的东盟峰会创造东盟日本经济合作愿景的建议。

对于东盟和美国领导人的峰会，他说双方领导讨论了从经济、社会发展、环境、安全等一系列广泛的议题。而现在正在进行全面的战略伙伴关系。领导人也期待着提出更多他们可以一起工作的优先领域，并听到了各方承认，他说东盟和美国有巨大的潜力继续加强和深化关系。所有领导人也都承认，美国在该地区有一个极其重要的作用。

在记者会举行时，当天最后一个峰会，东盟加拿大峰会尚未结束，因此未被提及。

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