泽连斯基：乌军已夺回对赫尔松地区60多个定居点的控制

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月12日晚通过例行视频讲话表示，乌克兰武装部队已经夺回对赫尔松地区60多个定居点的控制权。地区军事管理部门负责人通过社交媒体平台介绍称，乌克兰当局正在新解放的赫尔松市开始排雷、重建和恢复市政服务。

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泽连斯基在周六晚谈道：“今天，我们大家一起感到非常热情。我不知道我们大家中是否至少有一个人没有看过我们的赫尔松人民迎接乌克兰卫国者的视频。几个月的俄罗斯占领，几个月的对我们人民的嘲弄，几个月的俄罗斯会永远留在那里的故事……尽管如此，（现如今赫尔松的）街道上仍然是乌克兰国旗的海洋。人们甚至没有想到要拒绝乌克兰。而世界现在看到了这一点。它看到了当乌克兰人遇到自己的人民时意味着什么。它看到了乌克兰人的团结意味着什么。它看到了为什么我们应该把我们的整个土地从侵略者手中解放出来。”

泽连斯基说：“我们将看到更多这样（迎接乌克兰军队）的问候。在那些仍然被占领的城市和村庄。我们不会忘记任何人，我们不会放弃任何人。由于我们的国防行动和外交手段，我们一定会到达我们的国家边界——国际公认的乌克兰边界的所有地段。截至今天晚上，乌克兰武装部队已经夺回了赫尔松地区60多个定居点的控制权，警察已经开始采取稳定措施。赫尔松本身也在进行稳定措施。”

泽连斯基说：“在解放区的每个地方，我们的炸弹处理专家都有很多工作要做。近2000件爆炸物已经被清除，包括地雷、绊线和未爆弹药。在逃离赫尔松之前，占领者摧毁了所有重要的基础设施——通信、供水、供热、供电......” 他表示：“现在非常重要的是，告诉所有赫尔松居民要小心，不要试图独自检查占领者留下的任何建筑物和物品。如果你与该城镇的居民有联系，请一定要把这个消息转告给他们。”

在相继感谢了参加这次反攻的乌军部队后，泽连斯基说：“感谢大家为解放赫尔松所做的出色工作！在海尼切斯克（Henichesk）和梅利托波尔也将如此。我们还将来到我们顿巴斯的所有城市和村庄。我们一定会看到我们的部队到达克里米亚的情况，他们会受到乌克兰国旗地迎接，当地人在那里保留了乌克兰的国旗，在解放之日会有数以百计的国旗出现在街上。”

此外，赫尔松地区军事管理部门负责人通过“电报”平台在周六介绍称，乌克兰当局正在新解放的赫尔松市开始排雷、重建和恢复市政服务。该负责人在视频中说：“乌克兰国家警察和国家安全局也已开始履行其职责。国家紧急情况服务局正在清除地雷。我们正在为城市恢复正常生活而努力”。

乌克兰警方当天在一份声明中说，目前约有200名警察在赫尔松市工作。“赫尔松周围和境内已经设置了路障。地区警察继续记录俄罗斯占领者的罪行，”声明中说。据悉，赫尔松市当局已经实行了晚上和夜间宵禁，以确保居民的安全。

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