英防相：赫尔松失利后，俄罗斯或将增派炮灰上战场

英国/俄罗斯/乌克兰

针对乌军在战场上取得的又一胜利，英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）11月13日在受访时表示，俄罗斯将就失去对乌南重镇赫尔松的控制感到担忧和失望，并警告说这可能意味着俄方会派出“更多的炮灰”上战场。

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就乌军夺回了对赫尔松市控制的战况进展，本·华莱士表示：“我所要做的就是谨慎对待这些场景。我的意思是，显然是非常明显的。乌克兰已经夺回了俄罗斯在3月份设法夺取的众多目标中的唯一一个。赫尔松是俄罗斯失败的众多目标中的一个。现在，乌克兰已经夺回了它。这基本上向俄罗斯民众提出了一个问题，即这一切究竟是为了什么？”

本·华莱士指出，乌军在赫尔松取得的成功也显示了其非凡的军事力量，“全世界许多人都认为他们不会坚持超过几个星期。他们不仅坚持了下来，几周的时间已经持续了好几个月。他们已经有效地大规模削弱了俄罗斯军队，并夺回了（俄方）唯一（成功获取）的目标。”

本·华莱士表示：“所以从心理上讲，俄罗斯会对此感到担心和失望。但你永远不要低估俄罗斯。历史会提醒你，俄罗斯可以对他们自己人很残忍。如果他们需要更多炮灰，这就是他们要做的。我们今天看到，他们宣布，你知道，学校的孩子们将被训练，这就是我们面对的政权类型。”

就俄乌展开和谈的可能，本·华莱士强调：“我认为应该由乌克兰人决定他们何时以及如何进行谈判。归根结底，乌克兰将希望从实力的地位来做这件事。势头在乌克兰身上。我看不出乌克兰为什么要阻止这一势头。”

英国周日举行了国殇纪念日活动，本·华莱士谈道：“我认为今天是一个提醒，我们以前在欧洲遭受过战争，数以万计的英国军人作为平民为打败法西斯主义献出了生命。悲惨地是，我们再一次来到这里。几十年后，欧洲大陆和乌克兰发生了战争，一个类似的俄罗斯政权正试图将其意志强加于一个主权国家，造成数万人死亡。”

此外，英国国防参谋长拉达金（Tony Radakin）在天空新闻台周日播出的专访中就赫尔松易手表示：“我认为它的意义在于，你再次看到俄罗斯的失败”。不过，他也表达出对战争全局的谨慎态度。

拉达金说：“我们必须小心（不要）迅速得出结论：这是一个重要的时刻，这意味着我们离（战争）结束更近了......我认为它导致的是持续的混乱，是一场旷日持久的冲突，乌克兰得到了国际社会的支持，有勇气、决心和智慧为其生存而战。而这将会赢得胜利。”

拉达金亦指出，应该由乌克兰来决定何时以及如何进行谈判。

拉达金说：“我们必须尊重，并承认是泽连斯基要为他的国家决定什么时候是正确的谈判点。”

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