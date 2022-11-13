G20 峰会前 美国东盟建全面战略伙伴关系

东盟峰会 美国

在柬埔寨首都金边，11月13号一天进行了多场东盟与多国峰会，但最引人关注的还是东盟与美国的峰会，双方在会后的联合声明中宣布宣布将美国与东盟的关系升级为“全面战略伙伴关系”。分析普遍认为，拜登此次出席东盟峰会要强调美国对这一地区的承诺，同时展示在北京的后院抗衡中国影响力的决心。

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东盟去年曾将与中国的关系提升为全面战略伙伴关系，而现在美国也与中国一样，成为东盟的全面战略伙伴。

东盟在美中间平衡

主办国柬埔寨外交与国际合作部国务秘书、东盟峰会发言人孔帕克对于东盟和美国领导人的峰会做简单介绍时说，双方领导讨论了从经济、社会发展、环境、安全等一系列广泛的议题。而现在正在进行全面的战略伙伴关系。领导人也期待着提出更多他们可以一起工作的优先领域，并听到了各方承认，他说东盟和美国有巨大的潜力继续加强和深化关系。所有领导人也都承认，美国在该地区有一个极其重要的作用。

实际上，众所周知，随着东南亚国家在国际地缘政治中的作用日益凸显，拜登政府延续奥巴马的亚洲轴心战略，但要发展与十分务实的东南亚国家的关系，尤其与已经在这个地区大力开拓影响力的中国进行竞争，就必须拿出真材实料有吸引力的红包来，这也是拜登此行要向东盟国家做出的承诺。

在美中战略竞争呈现白热化之际，东盟试图在两者之间维持中立的立场。东盟国家一方面重视与中国的经贸关系，另一方面也迫切需要美国提供的安全保证和经济支持。

拜登带来的承诺

拜登是自2017年以来首位出席东盟峰会的美国总统，他的金边之行也是此次亚洲之行的一站。为了显示诚意，拜登在峰会的简短致辞一开始就特别强调这是他的第三次旅行，第三次峰会--第二次亲自出席,这证明了美国对我们与东盟关系的重视以及我们对东盟中心地位的承诺。因为东盟是美国印太战略的核心。美国继续加强我们的承诺，与一个有能力的、统一的东盟同步工作，随着美国东盟全面战略伙伴关系的启动，开始了双方合作的新时代。将共同解决这个时代最大的问题，从气候到健康安全，抵御基于规则的秩序受到的重大威胁，以及结束对法治的威胁，并建立一个自由和开放、稳定和繁荣、有弹性和安全的印度-太平洋。

美国正在投入真正的资源，在过去的一年里，美国政府已经宣布了超过2.5亿美元的与东盟的新倡议，拜登说，在2023年，他要求为东南亚提供8.5亿美元的援助。美国要在东南亚开发一个综合的电动汽车生态系统，使该地区能够追求清洁能源、经济发展和雄心勃勃的减排目标。同样，美国正在启动一个美国东盟基础设施和连通性平台，通过这个平台将全球基础设施和投资伙伴关系的好处带给东盟国家，将根据东盟确定的需求共同开发项目，创造可持续的高标准基础设施，支持该地区的人民。双方还将讨论俄罗斯对乌克兰的残酷战争，以及我们为解决战争的全球影响，包括在东南亚的影响所作的努力。对此美国期待继续与东盟一起努力，深化整个地区的和平与繁荣，解决从南中国海到缅甸的挑战，并为共同的挑战找到创新的新解决方案。

联合声明

在拜登结束与东盟国家领导人峰会之后，双方发表一份联合声明，称 “建立全面战略伙伴关系反映了第九届东盟与美国峰会、2022东盟与美国特别峰会雄心勃勃的成果，并将开辟对我们总计10亿人民未来繁荣和安全至关重要的新的合作领域。”

联合声明还要求双方官员继续接触，为落实上述目标作出努力。联合声明还说。“要通过坚持自由航行、根据包括1982年联合国海洋法公约在内的公认国际法原则和平解决争议并借由东盟主导的机制来推动海上合作。”

在拜登结束与东盟国家领导人峰会之后，双方发表一份联合声明， “建立全面战略伙伴关系反映了第九届东盟与美国峰会、2022东盟与美国特别峰会雄心勃勃的成果，并将开辟对我们总计10亿人民未来繁荣和安全至关重要的新的合作领域，”美国与东盟的联合声明说。

陪同拜登此次出访的官员包括国务卿布林肯和白宫安全顾问沙利文，美国CNN报道，沙利文在记者吹风会上还透露，在金边期间，拜登将在朝鲜进行多次武器试验后于周日与日本和韩国领导人会面。鉴于日本和韩国之间的历史性紧张关系，这次会议值得注意，而这两个坚定的美国盟友之间的关系一直是拜登试图弥补的。

沙利文表示，这次三边会议不会导致具体的成果，而是在一系列威胁中加强安全合作。沙利文告诉记者，这三位世界领导人将 "能够讨论印度洋-太平洋地区更广泛的议题。

美国虽然不寻求与中国发生冲突，但已经将中国定位为美国最大的经济和军事竞争对手。拜登随后将前往印度尼西亚的巴厘岛，出席二十国集团（G20）峰会，并将在星期一与中国国家主席习近平举行两人之间首次面对面的峰会。而这次前往金边，并出席东盟峰会也被视为他为与习近平峰会所作的铺垫。

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