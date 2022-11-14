伊斯坦布尔爆炸事件已致6死81伤 马克龙：我们分享土耳其人的悲痛

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据土耳其副总统奥克塔伊（Fuat Oktay）介绍，该国第一大城市伊斯坦布尔著名景点塔克西姆广场独立大街13日发生的爆炸事件已致6人死亡，81人受伤。当局将其定性为恐怖袭击事件。事件发生后，美国白宫及欧盟多国领导人相继表示哀悼，法国总统马克龙通过推特向土耳其人民表示，“我们与你们一样感到悲痛”。当天也是2015年11月巴黎恐袭事件的7周年纪念日。

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走访了爆炸现场的奥克塔伊在伊斯坦布尔的塔克西姆广场向媒体表示，这次爆炸被认为是恐怖行为，一名女性袭击者引爆了炸弹。土耳其司法部长博兹达格（Bekir Bozdag）在介绍袭击的进一步细节时说，一名妇女在街上的一条长椅上坐了40多分钟，爆炸就发生在她起身后几分钟。博兹达格补充说，调查正在进行中，可能的情况是，一袋炸药自动引爆或通过远程遥控引爆。

土耳其卫生部长科卡(Fahrettin Koca) 介绍了伤员的最新情况，称39名伤员已经出院。他补充说，在住院的病人中，有5人在接受重症监护，而2人的伤势非常严重。据伊斯坦布尔省长耶利卡亚（Ali Yerlikaya）称，爆炸发生在当地时间下午4点20分左右，警察和急救人员封锁了现场。

稍早时，土耳其总统埃尔多安在前往印度尼西亚参加二十国（G20）峰会前表示，这次炸弹袭击“有恐怖主义的味道”。他说，土耳其不会向恐怖主义低头，所有肇事者都将被查明。世界多国领导人，包括巴基斯坦、以色列、瑞典、乌克兰、意大利、斯洛文尼亚、阿塞拜疆和其他国家的领导人，都谴责了这次袭击，并向遇难者表示慰问。

白宫发言人让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）通过声明表示：“美国强烈谴责今天在土耳其伊斯坦布尔发生的暴力行为。我们对那些受伤的人表示同情，对那些失去亲人的人表示最深切的哀悼。我们与我们的北约盟友土耳其并肩作战，共同打击恐怖主义。”

法国总统马克龙在推特上写道：“在这个对我们国家具有象征意义的日子里，当我们想到2015年11月13日倒下的遇难者时，土耳其人民在他们的中心地带——伊斯坦布尔受到了袭击。致土耳其人：我们与你们一样感到悲痛。我们在打击恐怖主义的斗争中与你们站在一起。”

发生在2015年11月13日晚至14日凌晨的巴黎恐怖袭击事件造成130人死亡，350 人受伤。法国和巴黎市政府在周日举行了袭击事件七周年的纪念活动。法国总理博尔内（Elisabeth Borne）和巴黎市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）逐一走访了袭击事件的发生地点，表达对遇难者的纪念。

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