伊斯坦布尔步行街爆炸案：当局逮捕22人 放置炸弹的叙利亚藉女嫌疑人据指已认罪

土耳其，恐怖袭击

土耳其伊斯坦布尔一条繁忙的步行街周日（11月13日）下午发生爆炸，至今已造成六人死亡，另有81人受伤，其中两人伤势严重。土耳其官方称爆炸是恐怖袭击，并已逮捕22名嫌疑人。警方周一表示，被指放置炸弹的叙利亚藉女子已经认罪。

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这是土耳其六年来首次遭遇恐怖袭击，目前尚无组织宣称为袭击负责，但土耳其当局指责库尔德工人党（PKK）及其在叙利亚的分支PYD为幕后指使。土耳其内政部长索伊鲁（Süleyman Soylu）宣布当夜已逮捕22人，其中包括被被指放置炸弹的人。索伊鲁没有透露嫌疑人身份细节。但司法部长博兹达格（Bekir Bozdag）早些时候曾说这是一名妇女，她曾在步行街一条长椅上坐了很久，放了一个袋子后离开，在她离开一、两分钟后爆炸发生。

土耳其警方周一说，该女子为叙利亚国籍，她已认罪，承认自己是执行库尔德工人党的命令，是在土耳其和叙利亚边境城镇科尔班接受的命令，该镇目前由库尔德武装控制。

据报，此次袭击的遇难者来自三个家庭，包括一名政府部门人员和他的女儿，有两名儿童。土耳其总统埃尔多安承诺要查出此次卑鄙袭击的肇事者，使之受到应有的惩罚”。

报道指，库尔德工人党也是瑞典和土耳其之间拉矛盾的核心。自5月以来，土耳其一直在阻止斯德哥尔摩加入北约，指责其瑞典接纳被其认为是恐怖组织的库尔德工人党人。

尽管遭遇炸弹袭击，埃尔多安周一仍按期抵达印尼巴厘岛，出席G20峰会，他在本月初曾表示，希望在巴厘岛与俄罗斯讨论从乌克兰港口运送粮食的问题，这些港口因乌克兰战争被封锁。7月底在埃及和联合国斡旋下签署的一项谷物协议允许若干港口运输，但该协议面临11月19日到期。

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