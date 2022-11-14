拜习会登场 北京称期望中美关系“重回正轨”

中美关系，拜习会

2022年11月14日，拜登与习近平在巴厘岛会晤，习近平说，他准备与美国总统就战略问题进行 "真诚的 "交流

G20峰会前夕，备受关注的中国国家主席习近平和美国总统拜登的会晤周一傍晚在印尼巴厘岛登场，法新社报道指，尽管美中间关系紧张，但两国领导人仍寻求重新对话。

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会晤在巴厘岛的一家酒店举行，双方在会晤开始握手。拜登说，他希望双方 "管控分歧，避免竞争变成冲突"。 习近平则表示，他准备就战略问题与美国总统进行 "真诚 "对话。

报导指，此次会晤是在双方众多分歧问题背景下举行的，包括中国拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰、以及贸易、新疆的人权和朝鲜议题等

此次拜习会是拜登担任总统以来的首次正式会晤，此前两人曾有过5次电话或视频交谈。拜登在会晤前表示，他希望在习近平的会晤中重启与中国的对话，但双方需要在日益增强的竞争背景下建立 "护栏"，以避免冲突。中国外交部周一早间称，期望双方妥善管控分歧，推动中美关系重返正轨。

习近平周一下午抵达巴厘岛，这是他自疫情以来的第二次出访国外，今年9月他已访问过中亚、出席上合组织峰会。

中国外交部发言人毛宁周一在例行记者会上说， "我们决心与美国实现相互尊重、和平共处和合作共赢。同时，我们将坚决维护我们的主权、安全和发展利益，"

毛宁称，"我们希望美国与中国一起妥善管控分歧，促进互利合作，避免误解和误判，使中美关系重回健康和稳定发展的正确轨道，"

会晤于当地时间5点半举行，两位领导人将举行长时间交谈，法新社报道，外界对会晤成果的期望较低。除中国拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的入侵外，双方也在贸易、新疆人权及台湾问题等方面分歧，在朝鲜此前进行了破纪录的一系列导弹发射后，拜登希望敦促北京施压阻止朝鲜武器和核计划发展。但分析认为习近平恐难主动合作，而此次会面也可能对周二和周三召开的G20峰会定下基调。虽然乌克兰没有正式列入议程，但战争及其对粮食和能源市场的影响将成为所有会谈的背景。

普京最终缺席此次峰会，莫斯科表示拒绝20国集团的 "政治化“，乌克兰总统泽连斯基将通过视频在峰会发言。

峰会东道主印尼此前已警告，峰会不一定会案传统发布结束联合声明。

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