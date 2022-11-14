拜习会谈三小时，白宫称双方“坦率”对话

拜习会，中美关系

美国总统拜登和中国国家主席习近平周一在印尼巴厘岛20国峰会前夕进行了约三个小时的会谈，据白宫的一份声明称，双方就两国主要争议问题进行了 "坦率 "对话。

广告 继续浏览后续

法新社指，过去三年间，随着中国实力和信心的增长，美中两个世界最大经济体之间的竞争加剧，美国的领导地位及二战以来的国际地缘政治格局受到挑战。这一紧张因北京拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的入侵而更加剧。但白宫表示美国对此已获得了中方的保证。

白宫在其对话纪要中说， "拜登总统和习近平主席重申了他们的共识，即永远都不应该发生核战争，核战也永远不可能获胜，并强调他们反对在乌克兰使用或威胁使用核武。”

拜登也对朝鲜的挑衅行为表达担忧，敦促习近平推动朝鲜采取 "负责任"的行动。

就美中双边议题，拜登表达了他对新疆、西藏和香港人权的 "关切"，并警告说美国将 "继续与中国进行激烈的竞争"，但表示双方有必要 "保持沟通渠道畅通"。会议商定，美国国务卿安东尼-布林肯将很快访问中国。

据 一位白宫官员说，周一在G20峰会期间前夕举行此次会晤带有冷战意味，白宫表示，两国需要确定 "红线"，以避免发生冲突。

尽管拜登与习近平自2017年就已认识，自拜登入主白宫以来，他与习近平已经通过电话或视频交谈过五次，但周一的对话是第一次双方面对面会谈。

就台湾议题，报道指，拜登详细阐述美方的一个中国政策不变，反对任何一方片面改变现状，维护台海区域和平稳定符合世界利益。拜登也表明反对中国对台湾的胁迫性、日益挑衅行为，破坏台海与更广泛区域和平稳定、危害全球繁荣。拜登在与习近平会晤之后向记者表示，他不认为中国有很快入侵台湾的企图。

习近平则在会谈中告诉拜登，世界之大足以让两国繁荣和竞争，同时警告华盛顿不要跨越台湾问题的 "红线"。

法新社引述中国外交部的一份声明中说：习近平向拜登表示，"在当前形势下，中国和美国的共同利益更多，而不是更少"。北京不寻求挑战美国或 "改变现有的国际秩序"，习近平呼吁双方 "相互尊重"。

但在台湾问题上，习近平警告拜登不要越过 "红线"。根据外交部声明，习近平向拜登说，"解决台湾问题是中国的事。”“涉及中国核心利益，是中美关系的政治基础，是中美关系中不可逾越的第一条红线“

声明指，两位领导人还讨论了乌克兰局势，习近平告诉拜登，北京对这场冲突 "深感关切"。表示，"中国始终站在和平的一边，并将继续鼓励乌克兰和俄罗斯之间恢复和谈。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅