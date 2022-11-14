泽连斯基周一突访赫尔松市

乌克兰，俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基周一（11月14日）突访刚刚从俄军手中收复的赫尔松市。尽管俄军已经撤出该市，但克里姆林宫仍表示，在九月“公投”中被吞并的赫尔松及周边地区仍然属于俄罗斯。

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法新社报道，泽连斯基在赫尔松被收复后第三天突访该市。据乌克兰总统府消息，泽连斯基在赫尔松市说 "乌克兰是坚不可摧的”，他说，"这场战争的代价很高，我们正在一步一步地收复我们所有被暂时占领的领土。(......)这是一条漫长而艰难的路程"。

泽连斯基在社交网络上发布的一段视频中说："我们回到这里非常重要，人们由此可以感受到，我们不仅仅是语言承诺，而是我们真的回来了，我们真的在这里挥舞我们的旗帜”。视频里当乌克兰蓝黄色的国旗在赫尔松市政大楼前冉冉升起时，泽连斯基和一旁的官员和军官一起单手置于胸前，高唱乌克兰国歌。

据在社交网Telegram上发布的照片，泽连斯基还身着军服，在全副武装的护卫簇拥下走过赫尔松市的街道，他本人并没有戴头盔或穿防弹背心。沿途有许多居民，一些人披着乌克兰的国旗。 一段被大量传播的社交网视频中，一栋大楼的居民们在阳台上对着泽连斯基一行高喊 "荣耀属于乌克兰！"， 而泽连斯基和他的随行人员则按传统回应 "荣耀归于英雄"。

俄罗斯军队11日撤离赫松市后，乌克兰军队随后进入该市。赫尔松是该地区的行政中枢，地处战略重要位置，该市也是自2月24日俄罗斯入侵乌克兰之后俄军唯一攻陷的地区中心城市。

尽管乌克兰已收复赫尔松，但俄罗斯坚持认为该市属于俄罗斯。 在回答记者就俄军撤出赫尔松的提问时，克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫说， "我们不会发表评论，你知道那是俄罗斯联邦的领土"。

对于普京来说，莫斯科被迫撤军时一记耳光，普京9月份曾下达全国部分动员令，征召30万名预备役军人投入乌克兰战场。

就乌克兰的局势， 北约秘书长斯托尔滕贝格周一警告说，"未来几个月对乌克兰来说将是困难的"。 他在海牙的一个新闻发布会上说："我们决不能犯低估俄罗斯的错误，""普京的目标是在这个冬季让乌克兰变得寒冷和黑暗“。

在地面战场遭遇困难的俄罗斯军队最近几周以来连续攻击乌克兰民用基础设施，利用无人机及导弹等对乌克兰包括能源网络在内的基础实施实施了几波大规模袭击。周一，俄军声称已征服了乌克兰东部的一个城镇Pavlivka，这是莫斯科在经历了数周的挫折和撤退后罕见声称的一次胜利。

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