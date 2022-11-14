泽连斯基：赫尔松地区已发现了400多起俄罗斯的战争罪证据

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周日晚的例行视频讲话中表示，自俄军撤出赫尔松以来，调查人员在该地区已经发现了400多起涉嫌俄罗斯战争罪的案件证据。他补充说：“越来越多的平民和军事人员的尸体被发现。”

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泽连斯基当晚表示：“我们所有人都已经感受到了我们胜利的来临。因为我们维护了我们的团结，知道我们理所当然地在我们的土地上。我感谢我们的指挥官、情报部门和所有参与的人，为我们制定了下一步的计划。解放的步骤。”

泽连斯基说：“在赫尔松地区，将确保226个定居点的稳定和恢复法律和秩序。截至目前，这已经超过了10万名当地居民。我们正在恢复通信、互联网、电视服务。我们正在尽一切努力，尽快恢复电力和供水的正常技术能力。我们将恢复运输和邮政服务。我们将带回救护车和正常的药品供应。”

泽连斯基谈道：“当然，政府、警察、一些私营公司的工作恢复已经开始。我感谢企业，它们是最早参与恢复正常生活的机构之一。我们的存在将被感觉到！人们会感觉到有生命的存在。但请不要忘记，赫尔松地区的局势仍然非常危险。首先，那里有地雷存在。不幸的是，我们的工兵在排雷时有一人死亡，另有四人受伤。”

泽连斯基呼吁：“我敦促赫尔松的所有居民要非常小心，并立即告知救援人员所有危险物品的所在地”。他补充说：“拘留留在这块领土上的俄罗斯士兵和雇佣兵以及消灭破坏者的工作也在进行。调查人员已经记录了400多起俄罗斯战争罪行，平民和军事人员的尸体正在被发现。”

泽连斯基表示：“在赫尔松地区，俄罗斯军队留下了与我国其他地区相同的暴行，因为它能够进入那里。我们将找到每一个杀人犯并将其绳之以法。毋庸置疑。”

泽连斯基提及：“顿涅茨克地区的战斗与前几天一样激烈。俄罗斯的攻击程度没有减少。我们的战士们的坚韧和勇敢程度是最高的。我们不允许我们的防线被攻破。我为此感谢我们的每一位战士！”

泽连斯基在讲话中确认：“我们已经在非常积极地准备一个对乌克兰来说非常重要的一周——外交周。在印度尼西亚将举行二十国集团（G20）峰会上，我们的立场将被提出，以一种非常有意义的方式。”

泽连斯基表示：“我们将对现在的许多问题给出答案。公开的答案。这样，我们所有的人、我们所有的伙伴、所有支持我们的人都能听到这些答案。在星期二，我将（在G20峰会上）发表讲话。”

泽连斯基说：“我感谢每一个忍受着这场马拉松的人! 我感谢每一个为我们的国家和我们所有人民的自由而战斗和工作的人！我感谢每一个帮助我们的人！荣耀归于乌克兰!”

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