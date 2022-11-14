象征自由的弗里吉亚帽化身2024巴黎奥运会吉祥物

国际/法国/2024巴黎奥运会

巴黎奥组委周一公布了2024年巴黎夏季奥运会的吉祥物：这就是“弗里吉亚帽”。

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巴黎奥组委周一公布，巴黎2024年夏季奥运会的吉祥物是两个叫“弗里吉”的毛绒玩具。弗里吉是传统的弗里吉亚帽的拟人化形象。

弗里吉亚帽是法兰西共和国的一个象征，代表着自由，现在化身成法国2024夏季奥运会的吉祥物。

巴黎奥组委的主席Tony Estanguet周一在新闻发布会上说，弗里吉亚帽“举世闻名”，“在艺术、市政厅、邮票上......”都有其身影。Tony Estanguet还向涌入新闻发布会的各国电视台说，“弗里吉亚帽是自由的象征”。

周一公布的两个“弗里吉”绒毛玩具分别代表2024年巴黎奥运会和2024年巴黎残奥会。

这些红色的毛绒玩具将于本周抵达位于巴黎市中心Les Halles商业中心的巴黎奥运会官方商店。

这些毛绒玩具几乎都是在中国制造的，巴黎奥运会的组织者强调，这“就像在法国销售的绝大多数毛绒玩具一样”。

根据法新社，“弗里吉”绒毛玩具的合同由两家法国公司分享（Gipsy公司和Doudou&Compagnie公司），它们分别获得了合同的60%和40%。其中一家公司（Doudou&Compagnie）计划在其位于法国布列塔尼（Guerche-de-Bretagne）的工厂生产其配额的15%，为此，公司将扩大该工厂的生产规模。

就法国生产的这部分“弗里吉”绒毛玩具，填充、组装和缝合将在布列塔尼进行，但原材料和备件的准备在中国进行。巴黎奥组委在周一的新闻发布会上表示，最终，应该是8%的毛绒玩具在法国制造。

巴黎奥组委预计，“弗里吉”绒毛玩具的销量将会达到2百万个。收益会达到1.27亿欧元。

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