中澳领导人会晤 习近平：改善发展中澳关系符合两国利益

中澳关系

中国国家主席习近平周二（11月15日）与澳大利亚总理阿尔巴尼斯会晤，这是两国经历多年外交关系紧张之后，双方领导人的首次正式会晤，显示中澳有意改善关系重振合作。

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法新社报道，中澳领导人2019年曾在日本举行G20峰会期间进行了短暂交流，但五年来没有进行过正式会谈。

习近平在周二会晤阿尔巴尼斯时承认中澳间的关系 "困难"，他表示，"这不是我们想要的，因为中国和澳大利亚都是亚太地区的重要国家。我们应该改善、维持和发展我们的关系，这符合两国人民的根本利益。”

阿尔巴尼斯则在会晤后发推文称，会谈是"积极和建设性的 "，他同时表示，"我们将遵循我们的国家利益，在可合作的时候进行合作，在应该质疑的时候就提出不同意见”。

据报道，周二的会晤只进行了32分钟，尽管时间短暂，但仍预示着中澳这两个在南太平洋的敌对国家间关系的转折。澳大利亚因立法阻止外国影响其政治、禁止华为进入该国电信网络及新冠疫情之处呼吁对病毒起源展开独立调查等惹怒北京，作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国针对澳大利亚煤炭、葡萄酒进口等实施限制制裁。在经历以澳大利亚人在中国被捕为标志的长期冷淡之后，两国于今年六月恢复了部长级联系。

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