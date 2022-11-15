人类发展“重要里程碑”：世界人口周二突破80亿

人口

根据联合国人口报告，世界人口周二（11月15日）突破80亿。联合国秘书长古特里斯说 "这是人类发展的一个重要里程碑"，“这是庆祝多样性和进步的时刻 ，同时也应思考人类对地球的共同责任"。报告指，人口增长是人类发展所致，也给最贫穷国家带来艰巨挑战。

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根据这份联合国《世界人口展望2022》报告，全球人口达到80亿这一前所未有的增长，是人类发展所致，公共卫生、营养、个人卫生与医药的进步使人类可以更长寿。

全球人口达到80亿里程碑，也是生育率上升的结果，尤其是在全球最贫困的国家，其中绝大多数是在撒哈拉沙漠以南非洲，而人口增长也给这些最贫穷国家带来艰巨挑战。

报告指， 19世纪之前世界人口不到10亿，而从70亿增长到80亿只用了12年时间。

联合国预计，地球人口增长趋缓，到2037年达到90亿将需要大约15年时间。预测20世纪80年代将达到104亿的 "峰值"，并在本世纪末之前出现停滞。

”我们对地球的影响更多取决于人类的行为而不是人口数“

突破人口80亿正值第27届联合国气候大会在埃及沙姆沙伊赫举行。会议再次突显了对全球变暖负有最大责任的富裕国家和要求获得帮助以应对全球变暖的贫穷国家之间，难以就更雄心减碳达成一致。"威尔逊中心智囊团常驻研究员珍妮弗-舒巴（Jennifer Sciubba）向法新社说："我们对地球的影响更多地取决于我们的行为而不是我们的数字”。

人口增长为贫困国家带来重大挑战

人口增长为贫困国家带来重大挑战。联合国报告指，"持续的高生育率，导致人口快速增长，这既是贫穷国家发展缓慢的表现，也是其原因”。

印度预计最早将于2023年将超过中国，成为第一人口大国，并在2050年达到约16.7亿。未来几十年印度面临人口暴增，而目前在印度的一些大城市已出现人口拥挤，必要的基础设施缺乏困难。孟买40%的人口生活在没有水、电和卫生设施的贫民窟里。

未来世界人口最多的三个城市全在非洲

根据联合国的数据，到2050年，一半以上的人口增长将主要来自于八个国家：刚果民主共和国、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚。 到本世纪末，世界上人口最多的三个城市将集中在非洲：分别是尼日利亚的拉各斯、刚果民主共和国的金沙萨和坦桑尼亚的达累斯萨拉姆。

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