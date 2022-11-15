柬埔寨首相洪森新冠检测阳性 之前曾会晤拜登李克强等多位外国领导人

新冠病毒，G20峰会

G20峰会周二（11月15日）在印尼巴厘岛举行。受邀与会的柬埔寨首相洪森原定与法国总统马克龙和中国国家主席习近平在峰会期间会面，却因在周一晚间检测出新冠阳性而取消出席。不过，洪森在上周金边主持东盟系列峰会期间，曾与美国总统拜登、中国总理李克强、日本首相岸田文雄等多位外国领导人会晤。

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现年70岁的洪森在脸书上宣布，自己周一晚间在印尼进行的新冠测试呈阳性，因而没有参加当晚与其他G20峰会领导人的晚宴。他说不清楚自己是如何被感染的，目前 "没有症状"。

由于检测呈阳性，受邀参加G20峰会的洪森因此取消原定与法国总统马克龙和中国国家主席习近平的会面。

但上周，作为东盟峰会的东道主，洪森在没有戴口罩的情况下，周五主持了东盟系列峰会，并在周末继续与美国、加拿大、韩国和澳大利亚等多个国家领导人进行了双边会晤。 而这些国家的领导人目前正在印尼参加G20峰会。

东盟系列峰会期间，洪森与美国总统拜登曾进行了长时间的一对一会谈。两人先后在柬-美双边会议、以及东盟—美国峰会上会面，都没有戴口罩，两人还在晚宴上并肩而坐。而拜登随后前往印尼巴厘岛，本周一在当地与中国领导人习近平面对面会晤三个多小时。拜登正在进行为期五天的亚洲之行，期间要参加一系列峰会。

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