特朗普即将正式宣布参加2024总统选举

美国大选，特朗普

美国前总统特朗普承诺11月15日将有 "重大宣布 "，预计将正式宣布角逐2024年下届美国总统选举。该宣布在中期选举过去后一周做出，共和党在选举中表现不如预期，特朗普本人也承认选举令人失望。

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在11月8日中期选举投票之后，越来越多的共和党人呼吁特朗普放弃再次参选。但他似乎决心已定，即将在他位于佛罗里达州的海湖庄园正式宣布参选。据法广发自迈阿密的特约记者大卫 托马斯报道，周二，在特朗普位于西棕榈滩的豪华富豪俱乐部里，一切都准备就绪，只等他的“重要宣布”。特朗普曾保证说，“这将是我们历史上最重要的日子之一”。

特朗普希望为此次宣布营造隆重气氛。周二，他的支持者们身着各种乡土特色的服装，在海湖庄园打着旗帜集会等候，这些支持者和一些国会议员、特朗普的政治盟友一样，都收到了他前来海湖庄园出席宣布仪式的邀请。

但共和党在此次中期选举中的表现不如预期令此次宣布失色，一些共和党人在11月8日投票之后公开批评特朗普破坏了选举，他们指责特朗普支持被认为政治过于极端的候选人，而这些候选人几乎都在此次选举中落败。因此在共和党内部，许多人反对特朗普再次参选，认为如果他参选将是一个错误。报道引述马里兰州温和派州长拉里-霍根警告说，"特朗普已经让我们失去了之前的三次选举。我不希望再出现第四次失败。"

报道指，尽管共和党的金主及党内领袖在中期选举后被迫要正视攸关该党存亡的困境，要考虑谁能替代特朗普及如何避免分裂。但对于美国保守派基层人群来说，特朗普仍然是目前最受欢迎的政治人物，他们期待他再次参选角逐下届美国总统选举。

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