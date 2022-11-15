G20峰会开幕 东道主印尼敦促终结乌俄战争警惕”新冷战“

G20峰会，乌俄战争

G20峰会周二在印尼巴厘岛开幕，东道主印尼总统佐科在开幕致辞中敦促成员国终结俄乌战争，并警告“新的冷战”发生。

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这是疫情以来首个线下G20峰会，也是在乌俄战争持续9个月、世界面临经济危机、战争核威胁再起的背景下召开的峰会。佐科在致辞中说，“负起责任代表着不要创造零和局面，负起责任也代表我们必须终结战争。如果战争不结束，世界很难往前迈进。”

佐科说，“我们不应让世界变得四分五裂。我们绝不能让世界陷入新的冷战”“G20主要经济体必须成功因应全球最迫切的种种危机。”

泽连斯基：现在是时候结束俄罗斯的”破坏性“战争

乌克兰总统泽连斯基周二以视频方式在G20峰会发言，他说，现在是到了结束俄罗斯的”破坏性“战争并拯救成千上万人生命的时候。他表示不接受莫斯科任何借口的核讹诈，同时也排除了有第三份“明斯克协议、以解决俄乌战争的可能。俄乌两国早前曾针对乌东顿巴斯地区问题达成两份停火协议，但之后以失败告终。

据报道指，代表俄罗斯总统普京出席峰会的外交部长拉夫罗夫，在泽连斯基发表讲话期间全程留在会场。

法新社：习近平G20重回世界外交舞台中心

中国国家主席习近平周二在G20峰会呼吁 "坚决反对 "粮食和能源的 "工具化"，被指是对其俄罗斯盟友的隐晦批评。

习近平说， "我们必须坚决反对任何政治化、工具化、利用粮食和能源问题作为武器的行为，" 他同时敦促富裕国家集中精力减少为应对物价飞涨而实施的加息的负面溢出效应”

法新社指，在因疫情缺席国际外交三年之后，习近平借G20峰会重回回到国际外交舞台的中央。 继周一与美国总统拜登会晤后，在本周的日程上，习近平还将有与澳大利亚、日本领导人等马拉松式的双边会晤。

报道说，因入侵乌克兰而在国际舞台上被孤立的俄罗斯总统普京缺席G20，加强了习近平作为对美国主要制衡力量的地位。

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