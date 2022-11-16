二十国集团领导人巴厘岛峰会宣言：当今时代绝不能是战争时代

国际/俄罗斯/乌克兰

二十国集团（G20）巴厘岛峰会于11月15日至16日举行。印度总理莫迪周三在 G20轮值主席国交接仪式上，从印度尼西亚总统佐科·维多多手中接过象征轮值主席国身份的木槌。二十国集团领导人当天还发表了巴厘岛峰会宣言。

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宣言开头写道：“十四年前，二十国集团领导人在国际金融危机期间首次聚首。作为全球大型经济体，二十国集团成员认识到有必要通过承担集体责任、采取合作举措，以促进世界经济复苏、应对全球挑战，为强劲、可持续、平衡和包容增长奠定基础。各国领导人确认二十国集团是全球经济合作主要论坛，重申就再次应对全球经济挑战开展合作的承诺。”

宣言表示：“我们于2022年11月15日至16日在巴厘岛举行会议，此时此刻，我们面临着前所未有的多层面危机。我们经历了新冠疫情大流行带来的破坏，以及包括气候变化在内的其他挑战，这些挑战造成了经济衰退，加剧了贫困，减缓了全球复苏，并阻碍了（联合国）可持续发展目标的实现。”

就俄乌战争，宣言指出：“今年，我们还见证了在乌克兰的战争进一步给世界经济带来不利影响。对此问题曾有过一次讨论。我们重申各国在包括联合国大会和安理会等其他场合表达的立场，包括2022年3月2日多数投票通过的ES-11/1号决议（141票赞成、5票反对、35票弃权、12国未投票）对俄罗斯侵略乌克兰表达最强烈的痛惜，并要求俄罗斯从乌克兰领土上彻底、无条件撤出。”

宣言补充说：“大多数成员强烈谴责在乌克兰的战争，强调这场战争正在导致人民严重受苦并放大了世界经济现存的脆弱性，包括制约增长，增加通胀，打断供应链，加剧能源和粮食的不安全性，扩大金融稳定风险。关于这个形势以及相关制裁还存在其他观点和不同评估。我们认识到二十国集团不是解决安全问题的论坛，安全问题可以对全球经济带来显著的后果。”

宣言强调：“坚持国际法、维护和平与稳定的多边体系十分重要，这包括捍卫《联合国宪章》的宗旨和原则，坚持国际人道主义法并保护武装冲突中的平民和基础设施。使用或威胁使用核武器是不允许的。和平解决冲突，一切有利于解决危机的努力，以及外交和对话都很重要。当今时代绝不能是战争时代（借用印度总理莫迪向俄罗斯总统普京的发言）”。

印尼总统佐科·维多多周三表示，关于乌克兰战争的段落是该宣言中讨论最激烈的部分。他在参加峰会闭幕的新闻发布会上告诉媒体称：“争论最多的只有一段，那就是我们对乌克兰战争的立场。直到昨天深夜，我们一直在讨论这个问题，最后巴厘岛领导人宣言以协商的方式一致同意”。

该宣言涉及俄乌战争部分指出，“大多数成员强烈谴责乌克兰的战争，强调这场战争正在导致人民严重受苦并放大了世界经济现存的脆弱性”。此次峰会的东道主，佐科·维多多向媒体表示：“我们同意，战争对全球经济有负面影响，没有任何和平，全球经济复苏也不会实现。”

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