北约、七国集团领导人回应波兰导弹爆炸事件：随着调查进行而采取适当步骤

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针对有导弹落入波兰境内爆炸并造成两人死亡事件，参加二十国集团（G20）巴厘岛峰会的七国集团（G7）领导人、北约领导人和欧盟领导人11月16日召开了特别会议，并发表联合声明。此外，美国总统拜登（Joe Biden）当天向媒体表示，落在波兰造成两人死亡的导弹“不太可能”从俄罗斯发射的。

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七国集团、北约和欧盟领导人在周三举行特别会议，并发表声明称：“今天，加拿大、欧盟委员会、欧洲理事会、法国、德国、意大利、日本、荷兰、西班牙、英国和美国的领导人在巴厘岛G20峰会期间举行会议，并发表以下声明。”

声明表示：“我们谴责俄罗斯星期二对乌克兰城市和民用基础设施进行的野蛮的导弹袭击。我们讨论了发生在波兰东部与乌克兰边界附近的爆炸事件。我们对波兰正在进行的调查提供了充分的支持和协助。我们同意继续保持密切联系，以确定随着调查的进行而采取的适当步骤。”

声明补充说：“我们重申，面对俄罗斯的持续侵略，我们坚定不移地支持乌克兰和乌克兰人民，并继续准备让俄罗斯为其对乌克兰社区的厚颜无耻攻击负责，即使是在二十国集团开会处理战争的更广泛影响时。我们都向波兰和乌克兰的受害者家属表示慰问。”

拜登周三表示，在北约成员国波兰造成两人死亡的导弹“不太可能”是从俄罗斯发射的，但他承诺支持波兰对其所谓的“俄罗斯制造”的导弹进行调查。拜登是在当天上午在巴厘岛召开七国集团和北约领导人“紧急”会议，就波兰东部靠近乌克兰边境地区发生的造成两人死亡的爆炸事件进行磋商后发表的讲话。

据美联社报导，三名美国官员说，初步评估表明，落入波兰境内的导弹是乌克兰军队向来袭的，对乌克兰电力基础设施进行打击的一枚俄罗斯导弹发射的。这些官员不愿透露姓名，因为他们未被授权公开讨论此事。乌克兰仍然保持着前苏联和俄罗斯制造的武器装备的库存，包括S-300防空导弹系统。

报导指，拜登在印尼巴厘岛参加二十国集团峰会时被工作人员汇报导弹爆炸的消息惊醒，他在周三早些时候致电波兰总统杜达（Andrzej Duda），对遇难者表示“深切哀悼”。拜登在推特上承诺“美国将全力支持和协助波兰的调查工作”，并“重申美国对北约的钢铁般的承诺”。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）15日通过声明指出：“美国强烈谴责俄罗斯对乌克兰的最新导弹袭击，这些导弹似乎袭击了基辅的住宅楼和全国各地的其他地点。我们不会忘记，当世界领导人在巴厘岛举行二十国集团会议讨论对全世界人民的生命和生计具有重大意义的问题时，俄罗斯再次威胁这些生命并破坏乌克兰的关键基础设施。”

沙利文表示：“俄罗斯的这些打击只会加深二十国集团对普京战争的不稳定影响的担忧。我们对勇敢的乌克兰人民表示同情，他们在捍卫自己的主权和民主方面继续表现出坚韧和勇气”。

沙利文补充说：“美国和我们的盟友和伙伴将继续向乌克兰提供它所需要的东西来保卫自己，包括防空系统。我们将与乌克兰站在一起，需要多久就多久。”

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