德总理：若没有俄罗斯对乌克兰的战争，波兰导弹事件就不会发生

德国/意大利/俄罗斯

德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）11月16日在二十国集团（G20）巴厘岛峰会结束后就波兰境内落入导弹爆炸事件向媒体表示，“如果没有俄罗斯对乌克兰的战争，如果没有现在对乌克兰基础设施密集和大规模发射的导弹，这一切都不会发生”。意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）当天亦向媒体强调，意大利认为，即便在波兰造成致命爆炸的导弹不是俄罗斯发射的，也没有多大区别，因为俄方仍然要为攻击乌克兰的基础设施负责。

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朔尔茨在峰会结束后的新闻发布会上说：“很高兴，在这里就俄罗斯对乌克兰的侵略战争找到了明确的措辞，已经清楚地表明，使用核武器不是这场战争中可以接受的升级，这代表了各方都划定的红线，并且在这里再次被非常强烈地描绘出来。特别是考虑到战争的发展，这是一个必要的、也是不可缺少的、而且在此时此刻更重要的声明。事实上，我们能够通过事先进行的讨论帮助为此做好准备，这是值得高兴的事情。但更重要的是，我们在这件事上已经走到了这一步。”

朔尔茨说：“俄罗斯仍在继续其战争，令人非常沮丧的是，就在我们开会期间，每个人都在谈论时，导弹正在大规模地射向乌克兰目标。这是我们不能接受的，是不可接受的，所以必须被大家拒绝。”

针对华沙方面提出，导弹“不幸落在了波兰境内”的说法，朔尔茨在问道环节中强调称：“重要的是，我们所有人（北约和七国集团及欧盟领导人）同时明确表示，并且已经明确表示，如果没有俄罗斯对乌克兰的战争，如果没有现在对乌克兰基础设施密集和大规模发射的导弹，这一切都不会发生。”

同样就这一问题，意大利总理梅洛尼在周三的新闻发布会上向媒体介绍，她已经与波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）通话。梅洛尼表示：“落在波兰的导弹不是俄罗斯的导弹，而是乌克兰的导弹，这种可能性改变不大。”

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