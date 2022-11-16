拜登政府要求国会对乌提供377亿美元援助 瑞典将对乌提供近3亿美元军援

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美国白宫周二向国会致信，要求国会批准近480亿美元，为应对在冬季可能出现的新冠病毒感染激增做准备，并在乌克兰继续与俄罗斯的入侵作斗争时向其提供额外支持。在这份写给美国国会众议院议长佩洛西的信中，拜登政府要求对乌克兰提供377亿美元的援助，另要求100亿美元用于应对新冠疫情，以及一个未确定金额的款项用于救灾。

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此外，瑞典政府周三宣布，将向乌克兰提供价值30亿瑞典克朗（约合2.87亿美元）的额外军事援助，这是该国迄今为止最大金额的对乌防务支持，其中包括一套防空系统。

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，美国行政管理和预算局局长沙兰达·扬（Shalanda Young）15日在写给佩洛西的信中详细说明了377亿美元的乌克兰援助请求，另要求100亿美元用于新冠疫情应对，以及一个未确定金额的救灾款项，望国会“尽快”批准。

377亿美元的乌克兰援助资金将分给美国政府的四个部门使用。沙兰达·扬向佩洛西解释说，该请求将“确保乌克兰拥有自卫所需的资金、武器和支持，并确保弱势群体继续获得拯救生命的援助。该请求还涉及俄罗斯入侵造成的全球严重的粮食和能源短缺问题”。

据悉，在这笔377亿美元的对乌援助请求中包括划分给美国国防部的217亿美元，将用于“为乌克兰提供装备，补充国防部库存，以及继续提供军事、情报和其他国防支持”。美国国务院将获得145亿美元，用于“对乌克兰的直接预算支持、关键战时投资、安全援助，加强全球粮食安全，以及人道主义援助”。

美国能源部将获得6.26亿美元用于“对乌克兰的核安全支持和战略石油储备的现代化”，以及给予美国卫生与公众服务部的9亿美元，用于“向获释的乌克兰人员提供标准的援助保健和支持服务”。据《纽约时报》报导，拜登政府在该计划中还要求国会授予总统权力，向乌克兰运送价值高达70亿美元的武器装备。

拜登政府的一名高级官员表示，美国之前对乌克兰的援助“总是打算只持续到本日历年年底”。沙兰达·扬致函佩洛西说，“国会以前提供的资金大约有四分之三已经支付或承诺支付，预计到今年年底会有更多”。该官员说，拜登政府向国会提出的这项拨款要求“打算持续到（明年）9月30日结束的本财政年度结束”。

在大西洋另一边，瑞典政府周三通过声明宣布，该国正在为乌克兰提出一个过冬一揽子计划，这是迄今为止最大规模的一揽子计划，包括军事和人道主义援助，以及对恢复乌克兰关键基础设施的支持。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）表示：“我们现在正向乌克兰发送创纪录的一揽子援助，包括人道主义和军事援助。捍卫乌克兰的自由是我们时代最关键的外交政策任务”。

据瑞典政府介绍，“新的对乌军事支持一揽子计划包括一个合格的防空武器系统，包括合格的弹药，以及用于额外防空系统的合格弹药、运兵车、包括冬季装备和防弹衣的个人装备、瞄准设备、帐篷和遮蔽网。”

瑞典此次宣布的军援内容大约价值为30亿瑞典克朗（约合2.87亿美元）。这比该国以前所有对乌军援计划的总和约20亿瑞典克朗，多了10亿。

此外，瑞典政府还承诺向乌克兰和摩尔多瓦提供总额为7.2亿瑞典克朗的人道主义和紧急援助，以帮助两国度过这个冬天所面临的多项需求。这笔资金将帮助两国最弱势群体获得食物、水和卫生设施、过冬设备、毯子和热源供应。该支持还将有助于为乌克兰的基础设施重建工作奠定基础。

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