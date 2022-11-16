波兰总统：落入境内的导弹或是意外 北约秘书长：俄罗斯应承担最终责任

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波兰总统杜达（Andrzej Duda）11月16日就前一日落入该国境内爆炸的导弹事件表示，“没有迹象表明这是对波兰的蓄意攻击。最有可能的是，这是一枚俄罗斯制造的S-300型导弹。我们目前没有证据表明这是俄罗斯方面发射的导弹”。杜达补充说：“有许多迹象表明，这是一枚防空导弹，不幸落在了波兰境内”。此外，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）当天在出席新闻发布会时表示，“这不是乌克兰的错”，并指“俄罗斯应承担最终责任，因为它继续对乌克兰进行非法战争”。

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杜达周三就前一日落入波兰境内爆炸的导弹事件通过推特表示，“没有迹象表明这是对波兰的蓄意攻击。最有可能的是，这是一枚俄罗斯制造的S-300型导弹。我们目前没有证据表明这是俄罗斯方面发射的导弹”。他补充说：“有许多迹象表明，这是一枚防空导弹，不幸落在了波兰境内。”

杜达指出：“我们与我们的北约盟国有直接联系。我强调——我们没有任何间接证据可以断定这是对波兰的一次攻击”。他补充说：“我们要强调的是，波兰东部的人民不应该因为服务部门和军队的增加而感到恐慌。我们是有意作出这一决定的。请保持冷静——我们的安全得到了保证。”

杜达提及，“我们正在处理与俄罗斯大规模袭击乌克兰有关的非同寻常的事件。不幸的是，很大一部分火箭弹射向了乌克兰西部”。他提及：“昨天，美国总统立即承诺支持。北约部队和我们的部队已进入戒备状态。我们毫不怀疑，为了波兰共和国和民众的安全，这是有必要的。”

波兰总统和总理周二晚经协调后召开了国家安全与国防事务部长理事会委员会的紧急会议。杜达随后与美国总统拜登、乌克兰总统泽连斯基、英国首相苏纳克、德国总理朔尔茨和北约秘书长斯托尔滕贝格等领导人通话。

杜达在周二晚间表示，拜登明确确认，美国维持其同盟关系，并与波兰站在一起。据波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）介绍，波兰方面仍在分析启动北约第四条程序的可能性，但似乎可能没有必要使用这一措施。北约协议第四条规定，当北约任何一个成员国认为任何一个盟国的领土完整、政治独立或安全受到威胁时，北约成员国应对此共同协商。

据悉，北约各成员国大使周三召开紧急会议，讨论落入波兰境内并造成两名该国公民死亡的导弹爆炸事件。北约秘书长斯托尔滕贝格当天在新闻发布会上表示，“对这一事件的调查正在进行，我们需要等待其结果。但我们没有迹象表明这是一次蓄意攻击的结果。我们也没有迹象表明，俄罗斯正在准备对北约采取进攻性军事行动。”

斯托尔滕贝格补充说：“我们的初步分析表明，该事件很可能是由一枚乌克兰防空导弹引起的，该导弹是为了保卫乌克兰领土免受俄罗斯巡航导弹的攻击而发射的”。他指出：“但让我说清楚。这不是乌克兰的错。俄罗斯要承担最终责任，因为它继续对乌克兰进行非法战争。”

斯托尔滕贝格介绍说：“在今天的会议上，北约盟国对不幸的生命损失表示最深切的哀悼。他们表达了对我们宝贵的盟友波兰的强烈声援。北约盟国并明确表示，我们将继续支持乌克兰的自卫权。俄罗斯必须停止这场毫无意义的战争。”

在随后的提问环节中，来自波兰的记者提问称：“秘书长，今天的会议可能会有什么结果，具体的，具体的条款？我们能否期待加强欧洲的防空；特别是在与乌克兰接壤的国家，因为只要战争继续，就会有俄罗斯的火箭弹袭击乌克兰公民。这种情况有可能再次发生。”

斯托尔滕贝格回答说：“在今天的会议上，北约盟国表达了他们对我们的盟国波兰的强烈支持和声援。他们还对悲惨的生命损失表示了最深切的哀悼。而北约已经大大增加了其在联盟东翼的存在，特别是自2月入侵乌克兰以来。有了更多的陆上部队，地面部队，但也有了重要的实质性空中和海上力量。”

斯托尔滕贝格说：“当然，这既增强了我们的防空能力，也增强了我们监测的能力，以全面了解像波兰这样的北约盟国与乌克兰边界之间的情况，我们正在不断评估我们还需要做什么。我们还在马德里的峰会上作出了重要决定，进一步加强我们在联盟东翼的存在。”

来自乌克兰的记者提问称，“这一事件将如何反映在盟国为乌克兰提供的防空援助上。哪里会有一些新的系统来覆盖乌克兰的天空？”

斯托尔滕贝格表示：“今天将举行一次乌克兰（国防）联络小组会议，以协调北约盟国和伙伴以及其他方面对乌克兰的支持。而在过去的一个月里，我们所有努力的主要重点是防空。特别是自从几周前俄罗斯开始对乌克兰城市发动这些不分青红皂白的攻击以来。我欢迎越来越多的盟国和伙伴正在向乌克兰提供先进的防空系统。”

斯托尔滕贝格说：“来自西班牙和其他国家的‘NASAMS’防空系统、‘鹰式’防空系统，我还知道瑞典已经作出新的宣布，也向乌克兰提供额外的防空支持。因此，我们正在调动额外的支持，特别是当涉及到不同类型的防空设施时。北约也在提供反无人机系统。我们需要许多不同的系统来防止巡航导弹、弹道导弹，也包括无人机。我们需要对乌克兰进行分层防御。这正是盟国正在以不同方式提供的东西。”

斯托尔滕贝格还提及，目前没有成员国要求依照北约协议第四条召开会议，“这是基于调查结果，基于分析和基于迄今为止正在进行的调查的结果”。

针对记者提及，乌克兰外长库列巴声称落入波兰的导弹是乌克兰防空导弹的说法为俄罗斯阴谋论的发言，斯托尔滕贝格表示：“调查还没有最终结束。但根据目前的情况，这很可能是乌克兰的防空系统或导弹。但同样，这不是乌克兰的错。俄罗斯对昨天在波兰发生的事情负有责任，因为这是正在进行的战争和昨天俄罗斯对乌克兰的攻击浪潮的直接结果。”

斯托尔滕贝格说：“当然，乌克兰也有权击落那些针对乌克兰公民和乌克兰关键基础设施的导弹。北约已经为这样的情况做好准备。我们正在演习，我们正在准备，例如为这样的事故做准备，首先是为了防止它们发生。但如果它们发生，以确保它们不会失控。”

斯托尔滕贝格补充说：“当我们昨天收到报告时，我们当然很担心，特别是，我们对有两人伤亡的事实感到难过，但与此同时，我们正在监测，我们正在非常密切地关注。因此，我们准备以坚定、冷静、坚决的方式处理这样的情况，但也要防止进一步升级。”

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