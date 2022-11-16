美英首脑会谈：就一系列全球问题进行协调，包括中国挑战

美国/英国/国际

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）和美国总统拜登（Joe Biden）11月16日在二十国集团（G20）巴厘岛峰会场边举行了会谈。针对乌克兰周二遭受的新一轮俄罗斯袭击事件，苏纳克与加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）周三和乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）举行了电话会谈，以示对乌方的声援，并了解进一步情况。

广告 继续浏览后续

就美英首脑会谈，白宫通过声明介绍称，“两位领导人讨论了俄罗斯在乌克兰的野蛮导弹袭击，并强调他们的政府在乌克兰抵御俄罗斯侵略时对其的大力支持。他们还讨论了在波兰东部地区发生的爆炸事件，以及我们对波兰正在进行的调查的全力支持。”

美方指出：“两位领导人就一系列全球问题进行了协调，包括中国带来的挑战。他们讨论了全球需要加强应对气候危机的雄心，以及确保可持续和可负担的能源供应的重要性。两位领导人还申明了他们对保护贝尔法斯特/耶稣受难日协议的成果的共同承诺。”

英国首相府发表的声明指出：“两位领导人就英美强大关系的国家和国际重要性达成一致，特别是考虑到世界目前正面临的经济挑战。苏纳克首相和拜登总统强调，普京总统及其政权的行为直接导致了全球经济问题，包括通胀上升。保持国际压力以确保普京在乌克兰失败符合所有人的利益。”

英方称：“两位领导人同意共同努力，并与盟友合作，以解决普京的暴行所带来的经济后果。这包括采取行动保护我们国家和全世界的最弱势群体，以及努力确保我们的长期能源供应。他们强调了志同道合的盟友对专制政权提供对立面的重要性，包括确保发展中国家能够以可持续的方式增长。”

英方表示：“苏纳克首相和拜登总统都同意在印太地区持续参与的重要性，并指出澳英美三边安全协议（AUKUS）是这方面的一个例子。首相概述了英国的印太地区优先事项，包括加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）贸易集团。两位领导人期待着共同努力，推进英美两国在贸易、国防和维护贝尔法斯特（受难日）协议等领域的合作。”

此外，英加两国首脑周三还与乌克兰总统泽连斯基举行了电话会谈。据英方介绍，“苏纳克总理和特鲁多总理对俄罗斯一夜之间对乌克兰的攻击造成的可怕生命损失表示哀悼。他们强调了对乌克兰抵抗的持久支持，并向泽连斯基总统介绍了他们在二十国国集团讨论这一问题的最新情况。”

英方表示：“苏纳克首相和特鲁多总理强调了对昨天导弹落入波兰的情况进行全面调查的重要性。他们强调，无论该调查的结果如何，普京对乌克兰的入侵都应该为正在发生的暴力事件负全责”。泽连斯基对两国领导人的支持表示感谢。

苏纳克在周三参加了北约和七国集团领导人就波兰导弹爆炸事件举行的紧急会议后向媒体强调了，“我们对乌克兰和波兰的声援”。苏纳克在峰会结束时举行的新闻发布会上说：“当其他世界领导人正在共同努力解决我们的人民所面临的最大挑战时，普京正在对乌克兰的平民发动不加区别的攻击。”

苏纳克说：“今天上午我还与波兰总统杜达（Andrzej Duda）通话，表示我全心全意的支持，并保证英国坚定不移地支持他和他的人民”。

苏纳克指出：“如果不是因为俄罗斯对乌克兰的入侵，这一切都不会发生。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅