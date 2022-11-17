乌波外长通话：乌克兰专家抵达波兰，拟参加调查导弹爆炸现场

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乌克兰外交部长库列巴和波兰外交部长拉乌11月17日进行了通话。据库列巴介绍，乌克兰和波兰将就落入波兰境内的导弹爆炸事件进行建设性和公开的合作。库列巴说，乌克兰的专家已经抵达波兰境内，希望与波兰执法部门合作，迅速进入事发现场。

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四在线上参加彭博创新经济论坛时表示，乌克兰专家将加入国际联合调查委员会的工作，调查导弹碎片落在波兰境内的事件。

泽连斯基在发言中提出：“我不知道发生了什么。我们不知道，也不确定。全世界都不知道。但我确信那是一枚俄罗斯导弹，我确信我们从防空系统发射。但今天不可能谈论具体的事情——即那是乌克兰的防空（的错）。虽然我们很感激没有人指责我们，因为我们在我们的领土上与俄罗斯的导弹作斗争。”

泽连斯基坚称，只有在经过调查之后，才有可能对究竟是谁的导弹落在波兰境内得出结论。他补充说：“昨天我们坚持要求将我们纳入国际联合调查委员会，晚上我们已经收到确认。（今天）早上，我们的专家将前往那里，加入这个专业团体”。

波兰总统的高级外交政策顾问库莫奇（Jakub Kumoch）17日表示，一个由波兰和美国专家组成的调查小组检查了导弹的残余物和弹坑的深度，并计算了导弹的来源方向和使用的燃料数量。库莫奇称，“有证据表明这是一枚乌克兰导弹”。

库莫奇称：“有许多迹象表明，用于击落俄罗斯导弹的（乌克兰）导弹中的一枚导弹没有击中目标。它的自毁系统没有发挥作用，而这枚导弹，不幸地，导致了一场悲剧的发生”。库莫奇强调，“没有人指责乌克兰故意打击波兰领土”，因为“俄罗斯那天轰炸了乌克兰，俄罗斯对落下的一切承担全部责任”。

泽连斯基此前否认了北约和波兰关于经初步评估，一枚乌克兰导弹可能落入波兰境内的说法。波兰总统杜达（Andrzej Duda）周四在对事发当地视察时向媒体表示：“这是一个极其困难的情况，存在情绪，对任何人来说都不奇怪。他（泽连斯基）正在经历他的国家正在经历的一切。这是他的国家，选择他担任这个职位，他感到负有责任。”

杜达说，所有三方，即波兰、乌克兰和美国都在收集各自方面的信息，并重申周二发生的事情是一个“悲惨”的事故。杜达强调：“没有人想伤害波兰的任何人”。他补充说，“到目前为止，我们还没有在波兰境内发现第二枚导弹的任何痕迹”。

杜达指出：“对于这个小社区来说，这是一个艰难的时刻”，“家属们要求尊重他们的痛苦和隐私。”

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