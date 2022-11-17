日德首脑会谈：拟加强在经济安全等领域的广泛合作

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日本首相岸田文雄和德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）11月16日在印尼巴厘岛举行的二十国集团峰会场边举行双边会谈。岸田文雄稍早还与英国新任首相苏纳克（Rishi Sunak）进行了会晤。

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据日本外务省介绍，日德首脑的此次会谈持续了约40分钟。岸田文雄对德国和日本正在进行的高层密切交流表示欢迎，包括德国总统施泰因迈尔本月对日本的访问和两国外长防长“2+2”会谈的举行。岸田文雄称，希望加深拥有共同基本价值观的日德之间的合作。作为回应，朔尔茨表示，他希望加强德日在包括经济安全在内的广泛领域的合作。岸田文雄重申，他要求在欧盟早日取消限制日本食品进口的措施方面进行合作。

据日方介绍，日德首脑还就地区事务交换了意见，“并一致认为，关于俄罗斯对乌克兰的侵略，俄罗斯的核武器威胁是不可接受的，而且，决不能使用核武器，他们将紧密合作，支持乌克兰，包括在冬季提供援助。谈到朔尔茨总理最近对中国的访问，两国领导人还共同关注在武力、经济胁迫等背景下单方面改变东中国海和南中国海现状的企图，并确认他们将在志同道合的国家之间进行密切合作来应对。此外，两位领导人确认，他们将继续在处理朝鲜问题上合作。”

岸田文雄和朔尔茨确认，将继续为日德政府间磋商进行协调和密切合作，他们同意在朔尔茨明年4月访问日本期间启动这一会谈。此前，岸田文雄与英国首相苏纳克进行会晤，确认为明年5月在广岛市召开的七国集团（G7）峰会取得成功而合作。

双方就加快日英两国计划共同开发的下一代战斗机相关磋商达成了一致，并就《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）对英国的战略意义和加入的程序交换了意见。

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