华盛顿：只有泽连斯基可以决定是否与俄罗斯展开谈判

美国/乌克兰/地缘政治

法新社从华盛顿报道，白宫否定美国对基辅施加压力。白宫周五重申，能够批准乌克兰和俄罗斯之间开始谈判的，只有乌克兰总统泽连斯基。

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美国国家安全委员会的发言人约翰·柯比（John Kirby）周五对媒体说，“我们都同意，除非（俄罗斯总统）普京决定从乌克兰撤军，否则，通过谈判达成外交解决方案是最好的结果。”

柯比继续表示，“我们还说过，是由泽连斯基总统来决定是否以及何时准备好进行谈判，以及这些谈判将以什么形式进行；美国没有人在试探他、或者是坚持、或者是将其推到谈判桌前”，更何况俄罗斯还在对乌克兰民用基础设施进行大规模的打击。

法新社的报道指出，约翰·柯比是在被问及美国参谋长马克·米利将军最近的言论时，作上述回答的。美国参谋长马克·米利将军（Mark Milley）最近两次表示，可能存在开始讨论政治解决冲突的机会窗口。

马克·米利将军周四说，“俄罗斯人的处境真的很糟糕，所以当你处于强势而你的对手处于弱势时，你是希望进行谈判的。”

美国媒体近日报道称，一些高级官员开始鼓励乌克兰考虑会谈，但迄今为止，泽连斯基总统都拒绝了。

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