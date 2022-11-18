COP27：欧盟承诺10亿欧元，但等中美回应！

联合国/气候变化

周四晚间，在峰会关键议题，损失与损害的赔偿机制问题上，曾经明确反对设立机制的欧盟昨晚作出了让步，负责气候议题的欧盟委员会副主席弗兰斯-蒂默曼斯（Frans Timmermans）出人意料地提议设立一个基金来处理损失和损害。但蒂默曼斯表示，欧盟为这一基金设定了一些条件，其中包括必须以减低排放获得补偿等等。

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该基金仅针对 "高度脆弱 "的国家，其中有一部分资金用于赔偿非洲大陆遭受的损失与损害。资金来源多元，并将成为对抗全球变暖 "马赛克 "融资对策的一部分。蒂默曼斯还提到了创新的资金来源，例如对航空、航运和化石燃料征税等等。

欧盟的提议受到了部分脆弱国家的欢迎，不过，也遭受部分非洲国家的怀疑，担心以减排来获得资金的条件将会遏止经济发展。中国和海湾国家则拒绝了这一建议。

欧盟委员会副主席弗兰斯-蒂默曼斯昨晚接受法广法文组记者Jeannne Richard采访时针对中国表示：“我们作出提案后看到了一些国家的反应，我也看到了中国的反对，中国依然坚持1992年时制定的规则，

这就是为什么我们之间存在分歧，我期待谈判访能够看到欧盟已经在此问题上跨出了一大步，期待谈判的对方不要固守立场，因为只有这样谈判才有可能有进展。”

中国气候谈判代表，中国国家气候变化专家委 副主任王毅就欧盟的提案作出了回应，他向法广表示：“中国是损失损害资金机制提出的一个重要方面，中国并不反对欧盟的提案，中国反对的是不遵守共同但有区别责任原则的资金筹集方式，特别是形成种子资金，必须是由发达国家出资并作为引导性资金来帮助发展中国家来完成能源转型。中国也有其他渠道进行志愿性的合作，比如说，通过南南合作也可以提供资金来支持损失损害问题的解决。现在的问题是发达国家不仅没有解决之前的一千亿美元的问题，反而，另开渠道，转嫁他们的资金责任，让包括中国在内的发展中国家来出资，这是完全不符合逻辑的，也不是基于《巴黎协定》的基本规则的做法。”

在中国与海湾国家之后，代表发展中国家的G77国集团正式拒绝了欧盟的提案。

11月18日是埃及峰会的最后一天，刚刚从二十强峰会抵达气候峰会的联合国秘书长古特雷斯敦促与会各方迅速行动，他警告说：发达国家和发展中国家之间的信任破裂正日益明显。各方是否能够在最后一刻克服分歧，回应气候脆弱国的诉求，外界拭目以待！

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