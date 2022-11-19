乌克兰已获得逾230亿美元财政援助 欧盟已冻结680亿欧元的俄罗斯资产

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乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmyhal）11月18日表示，“乌克兰在争取自由和独立的斗争中感受到了世界的坚实支持”。据他介绍，自2月24日以来，乌克兰已收到其国际伙伴提供的超过230亿美元的财政援助。此外，根据政客新闻网（Politico）获得的一份欧盟委员会内部文件，欧盟已经冻结了680亿欧元的俄罗斯资产。

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据什米哈尔在周五的乌克兰政府会议上介绍，自今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，国际伙伴已向乌克兰提供了超过230亿美元的财政援助。其中，48亿美元来自欧盟，85亿美元来自美国。

什米哈尔表示：“这些资源将被用于资助极其重要的预算支出。特别是向国家雇员、养老金领取者、国内流离失所者、补贴领取者支付款项，我们支持合并的领土社区（hromadas）的能力。”他并提到，下周乌克兰将收到欧盟提供的另一笔宏观财政援助，金额为25亿欧元。欧盟还将于12月提供一笔5亿欧元的财政援助。

什米哈尔指出，加拿大也为帮助解决乌克兰的财政需求迈出了重要一步。他说：“加拿大政府已经发行了价值5亿加元的五年期政府债券。现在，通过购买乌克兰的主权债券，每个人都可以为加强我们的国家作出贡献。因此，加拿大人正在对我们的胜利进行投资，而加拿大政府保证投资者的利息支付。”他就此向加拿大表示感谢。

什米哈尔当天还宣布，乌克兰政府通过了一些决定，使国际复兴开发银行和世界银行下属的国际开发协会能够提供45亿美元的额外赠款。什米哈尔说：“这些资金是确保乌克兰可持续公共管理的大型项目的一部分。它们将被用于支付国家雇员的工资，特别是教师和医生，还将用于向残疾人和境内流离失所者支付社会款项。”

另据政客新闻网获得的一份欧盟委员会内部文件，欧盟已经冻结了680亿欧元的俄罗斯资产。大多数被冻结的俄罗斯资产都在比利时，达到500亿欧元。卢森堡以冻结55亿欧元的俄罗斯资产在欧盟成员国中排名第二。

比利时、卢森堡、意大利、德国、爱尔兰、奥地利和法国加起来构成了欧盟冻结的俄罗斯资产的90%以上。报导提及，关于俄罗斯在欧盟被冻结的外汇储备，欧盟委员会在文件中没有说明其确切价值，但给出了338亿欧元的大致数字。

报导指，欧盟委员会仍在等待欧盟27国首脑批准一项决定，将逃避制裁定为欧盟范围内的犯罪，这将有助于在刑事定罪的情况下没收资产。

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