埃及峰会或将无果而终 阿联酋接棒引发环保组织侧目

联合国气候变化大会/埃及

延续了十二天的埃及气候峰会在最后一天的加时赛中是否能够取得成果？从今天会场传出的信息来看，结果不容乐观。昨天夜晚，美国，英国等国联合提出了一个有关损失与损害的融资计划，该计划同之前欧盟的计划大同小异，在某些内容上相对逊色，也同样遭到发展中国家的反对。

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正如许多观察家此前所预估，埃及峰会只是一次过渡性的峰会，或许便不会达成实质性的协议，气候活动网络的政治部负责人Aurore Mathieu批评美国在从此峰会上的表现，担心许多气候脆弱国家与贫穷国家将不得不空手而归。

此外，根据峰会刚刚传出的信息，欧盟谴责峰会举办国埃及试图下调其在巴黎峰会上的减排承诺，观察家普遍担忧，从此峰会最终声明不是更上一层楼，而是开始走下坡路。

很显然，本次峰会将会有许多悬而未决的问题留给明年第28届气候峰会来解决，明年的峰会将在阿拉伯联合酋长国举行，如同埃及一样，阿联酋是一个产油国，而且其人权记录也有待改善，有环保组织因此批评联合国在上述峰会举行峰会的决定，对此，法国气候专家，联合国气候变化政府间专家小组的前副主席让如泽尔这样向本台表示：

“首先这符合联合国的规则，各大洲的国家轮流举办气候峰会，海湾产油国家当然也有权力组织气候峰会，明年举办峰会的阿拉伯联合酋长国是一个产油国家，正如今天峰会的举办国埃及也同样是一个产油国一样，不仅不应该杯葛产油国家，恰恰相反，正是这些国家的参与才能够完成能源转型，必须帮助这些国家发展风能，太阳能等可再生能源，这是一个政治意愿的问题，我认为正如阿联酋举办方的所言，这些国家也可以在离开化石燃料的前提下继续发展，这是达到目标的必要途径，没有这些国家的共同努力，我们不可能达到目标。”

以上是法国国际广播电台记者杨眉发自埃及沙姆沙伊赫气候峰会现场的报道

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