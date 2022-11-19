基辅至赫尔松恢复火车运营 波兰总理：我们若不支持乌克兰，战争终将找上门来

乌克兰/俄罗斯/波兰

自乌克兰南部重镇赫尔松日前被乌军解放以来，乌克兰铁路公司（UZ）11月18日恢复了从首都基辅向赫尔松方向的首班列车。另就波兰境内周二落入导弹造成2人死亡事件，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）本周在接受播客节目采访时表示，如果波兰不支持乌克兰，该国将陷入对俄罗斯的巨大依赖，“然后战争将自己找上门来”。

广告 继续浏览后续

据悉，这一名为“通往胜利的列车”于当地时间周五晚10点14分从基辅发车，预计将于第二天早上9点抵达赫尔松。乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）和欧盟贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）等官员亲自前往基辅火车站参加了恢复通车仪式。这趟列车的外表此前经过了乌克兰艺术家的涂鸦设计。列车上约有200名乘客。

此外，波兰总理莫拉维茨基本周在他每周的播客节目中提到了，导弹落入该国境内造成2人死亡的事件。莫拉维茨基指出，这一事件应该清楚地表明，如果有人仍然有任何疑问的话——乌克兰的战争是完全真实的，也是对波兰的威胁。他谈道，由于当天俄罗斯对乌克兰的大规模导弹攻击，炸弹几乎就落在与波兰的边界上。

莫拉维茨基说：“不幸的是，战争之火也首次蔓延到我们的地区，并立即造成两名受害者——第一个也希望是最后一个”。同时，他再次向受害者家属表示慰问，并保证说“波兰政府不会抛下你们不管”。

莫拉维茨基提及，这一悲剧，让所有波兰人都感到担忧，并引起了不同寻常的媒体热议。他表示：“但事实是，作为北约的前线国家，我们必须做好准备，我们已经为此类事件做好准备”。

面对由该事件引发的一些质疑声音，莫拉维茨基强调：“如果我们不支持乌克兰，它迟早会陷入对俄罗斯的巨大依赖”。他补充说：“如果乌克兰陷入这种依赖状态，那么我们将不必为挑起战争而采取任何行动，战争将自己找上门来”。他说，这样的话“普京不会罢手，克里姆林宫会走得更远。被动对我们来说就是自杀”。

莫拉维茨基保证，波兰政府已准备好应对类似的事件，以及许多其他情况和挑衅。他指出，“俄罗斯可能对我们发动混合战争的各种可能性已经考虑了好几个月，我们对每一种情况都有准备”。

莫拉维茨基补充说，“统一、团结、平静是我们的反应。我很高兴我们的盟友也作出了同样的反应”。他指出，整个自由世界及其领导人只用了几个小时就对波兰表示声援并准备采取行动。

莫拉维茨基回顾说，他和杜达（Andrzej Duda）总统已经与北约和欧盟领导人举行了多次会谈，并将在国际论坛上与其他合作伙伴继续讨论此事。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅