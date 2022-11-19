气候大将克里新冠病毒阳性 缺席峰会决战时刻

美国/COP27 峰会/克里

美国气候特使约翰-克里与中国气候问题特使解振华在在埃及沙姆沙伊赫召开的联合国气候峰会COP27会议上。 2022年11月17日照片

美国总统拜登的气候问题特使约翰·克里在新冠病毒检测呈阳性后正在埃及隔离，这使近 200 个国家就全球变暖达成新的国际协议所做的努力变得更加复杂。

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据彭博社署名Jennifer A Dlouhy昨天稍晚报道称，约翰·克里在气候峰会上因新冠病毒检测呈阳性而缺阵。联合国气候加时谈判，气候补偿协议难以捉摸，克里的缺席可能会使达成协议的努力变得更加复杂化。

克里的阳性测试结果是于周五晚些时候公布的，这原本是联合国在沙姆沙伊赫举行的为期两周的关于如何缓解气候变化和补偿首当其冲的国家的谈判的正式结束的日期。据消息称，现年 78 岁的克里“已完全接种疫苗并加强免疫，出现有轻微症状”。“他正在通过电话与他的谈判团队和外国同行合作，以确保 COP27 取得圆满成功。”

克里在 本届COP27 峰会上得到了一个庞大团队的支持，其中包括深入参与谈判的资深气候谈判代表。然而，阳性测试使克里本人无法在峰会结束时就政治宣言进行最终的面对面谈判。去年在格拉斯哥，只是在克里、以及中国代表解振华和其他人的最后一刻的干预后，最终声明才告达成一致。

作为美国最高气候特使和美国前国务卿，克里是会议上的热门人物。克里经常会见其他国家的官员，在公共活动中发言，甚至停下来与与会代表们合影留念。

据彭博社说，在星期四关于甲烷减排谈判的部长级会议上，克里用沙哑的声音开始了他的讲话，承认他感冒了。他说，“但我测试过，显示我没事。” 当时克里坐在欧盟委员会执行副主席弗兰斯·蒂默曼斯 (Frans Timmermans) 旁边。

该报道称，周四晚上晚些时候，克里还花了至少两个半小时开闭门会议。

消息没有提及峰会上其他与会者是否染疫检测呈阳性的情况。

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