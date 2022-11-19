英国宣布对乌提供5千万英镑防空军援 苏纳克：英国知道为自由而战意味着什么

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英国首相苏纳克（Rishi Sunak）11月19日在上任以来首次访问基辅，并与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）举行了会谈。苏纳克当天宣布对乌克兰提供一笔价值5000万英镑的防空军事援助，以帮助保护乌克兰平民和关键的国家基础设施免受俄军的密集空袭。

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据英国首相府介绍，这笔价值5000万英镑的一揽子防务援助包括125门高射炮和对付伊朗提供的攻击型无人机的技术，包括几十台雷达和反无人机电子战能力。此前，英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）本月早些时候宣布对乌追加提供1000多枚新的防空导弹。

英方指出：“在过去的一周里，乌克兰军队说俄罗斯对关键的基础设施进行了超过148次的导弹袭击，导致大约1000万人断电。英国也在加强我们对乌克兰武装部队的培训，向该地区派遣专业的军队医务人员和工程师，以提供专门的支持。”

苏纳克在泽连斯基的陪同下向基辅的乌克兰阵亡卫士纪念墙前献上鲜花，在大饥荒受害者纪念碑前点燃蜡烛，然后在一个当地消防站会见了急救人员。这些急救人员团队描述了他们在俄罗斯空袭和炮袭后从废墟中抢救幸存者和救火的艰苦工作。苏纳克还看到了乌方缴获的伊朗制造的攻击性无人机。他们并一同参观了基辅市内广场中对被摧毁的俄军战车和坦克的露天展览。

苏纳克在访问时表示：“我为英国从一开始就与乌克兰站在一起感到自豪。我今天在这里说，英国和我们的盟友将继续与乌克兰站在一起，因为它正在为结束这场野蛮的战争和实现公正的和平而奋斗”。他指出：“虽然乌克兰的武装部队成功地在地面上击退了俄罗斯军队，但平民却遭到了来自空中的残酷轰炸。我们今天正在提供新的防空设备，包括高射炮、雷达和反无人机设备，并为未来寒冷、艰难的冬天加强人道主义支持。”

苏纳克说：“今天来到基辅，有机会见到那些为捍卫主权和民主原则而做了这么多事情，并付出了这么大代价的人，我深感谦卑”。他还承诺英国将为世界粮食计划署提供1200万英镑支持，以及为国际移民组织提供400万英镑支持。这些资金将帮助向乌克兰提供发电机、住所、水维修和移动医疗诊所。英国还将为乌军送去数以万计的冬季极寒装备。

苏纳克周六通过推特表示：“英国知道为自由而战意味着什么。我们始终支持@乌克兰总统泽连斯基”。泽连斯基亦在推特上回应称：“谢谢你@里希苏纳克。有你这样的朋友在我们身边，我们对我们的胜利充满信心。我们两个国家都知道捍卫自由意味着什么。”

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