今天是国际儿童权利日：凸显战乱与冲突

联合国/国际儿童权利日/战争与冲突

捷克共和国布拉格艺术家切米斯创作的一幅壁画，画的是断壁上一个头戴乌克兰国旗的孩子。

11月20日世界儿童日设立于1954年，旨在增进全世界儿童的凝聚力，提高儿童意识，改善儿童福利。11月20日是个重要的日子。1959年和1989年的这天，联合国大会先后通过了《儿童权利宣言》和《儿童权利公约》。自1990年以来，世界儿童日也是庆祝联合国大会通过《宣言》和《公约》的纪念日。据本台报道称，今年的国际儿童权利日却凸显全球多地爆发战乱与冲突。

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据本台报道称，11月20日星期日是国际儿童权利日。今年是世界上冲突倍增的一年，非政府组织 "世界宣明会 "正在为世界儿童的状况恶化敲响警钟。

非政府组织 "世界宣明会 "的负责人卡米尔-罗曼-德-博斯克（Camille Romain des Boscs）表示，与近年来取得的进步相反，在2022年，世界上对儿童权利的尊重出现了倒退。非政府组织 "世界宣明会 "的负责人再次谈到乌克兰儿童的特殊情况："会有巨大的心理影响。我们知道，这些都会是终生的创伤，必须在战争结束后进行治疗。更不用说学校教育的损失和这些儿童所处的暴力环境了。响起的警报声、被摧毁的城市、无法获得水的情况...... 所有这些连锁捆绑式的战争阴影对这些乌克兰儿童产生了直接影响。

非政府组织 "世界宣明会 "自冲突开始以来，一直在罗马尼亚与 "世界宣明会 "罗马尼亚分部和摩尔多瓦分部合作，接待乌克兰逃离战乱的家庭。而今天，世界宣明会也已经在乌克兰存在。"卡米尔-罗曼-德-博斯克说，通过帮助家庭的地方团队和合作伙伴，特别关注最脆弱的家庭和儿童，包括需要特殊照顾的残疾儿童。

在获得教育基本权利方面取得多年的进展之后，现在儿童的状况却恶化了。卡米尔-罗曼-德-博斯克认为，新冠病毒疫情大流行病确实产生颠覆："今天，儿童的权利在世界各地确实受到了损害。在过去的两年里，儿童权利的应用显然在倒退。通过世界宣明会国际网络，我们看到了童工在增加。对儿童的暴力行为也有所增加，包括女孩早婚现象也在增加。

根据该非政府组织发布的一份新闻稿，新冠病毒疫情还加剧了辍学问题。世界宣明会主任说：“各种禁闭措施使儿童无法上学。而在许多国家，特别是在最脆弱的家庭，儿童没有回到学校，只是为了帮助他们的家庭养活自己和家庭生存。因此，疫情禁封本身就鼓励了去学校化，但恢复的情况并没有到处发生。而今天，数以千计的儿童再次在学校系统之外。而且我们知道，一个孩子，特别是一个小女孩，如果不上学，那么她的未来就会受到威胁。”

按照联合国的要求，父母、老师、医护人员、政府领导人、公民社会积极分子、宗教团体及社区长老、企业界领袖、媒体人士，以及年轻人和儿童自身都可充分发挥作用，增强世界儿童日和社会、社区、民族之间的联系。

联合国还说，世界儿童日为我们每个人都提供了一个鼓舞人心的切入点，以提倡、促进和尊重儿童权利，并将其转化成为儿童建设一个更美好的世界的对话和实际行动。

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