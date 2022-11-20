北约集结五个航母打击群在欧洲海域同时军演

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北约盟国海军在整个11月于大西洋和地中海举行大规模联合演习，汇集了美英法意四国海军的五艘航母及来自不同盟国海军的众多护航军舰和数千名水兵。航母活动将包括反潜作战和空战演习，甲板对甲板的飞机转移和海上补给等科目。

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据北约方面介绍，在北大西洋，世界上最先进和最大的军舰美国海军“福特”号航母，在与加拿大、丹麦、法国、德国、荷兰和西班牙的军舰进行了数周的演习后，已经抵达英国。英国皇家海军的“伊丽莎白女王”号航母于11月10日离开朴茨茅斯港，前往北大西洋进行F-35战斗机演习。

在地中海，法国海军“戴高乐”号航母在希腊、美国和意大利舰艇的护卫下于11月15日离开土伦港，前往北约东翼执行威慑性巡逻任务，并在中东地区开展反恐行动。在该地区的还有意大利海军“加富尔”号航母和美国海军“布什”号航母。最近几周，“布什”号航母的舰载机在立陶宛和波兰上空进行了威慑性巡逻。演习结束后，意大利海军的“加里波底”号航母于11月15日返回塔兰托港。

北约发言人朗杰斯古（Oana Lungescu）表示，这些部署“表明我们有能力在整个联盟中投射力量并迅速增援盟国”。她指出，在俄罗斯对乌克兰发动战争的背景下，“这些航母提供了威慑力，它们有助于保持我们的海上交通线畅通”。

朗杰斯古强调：“我们的力量发出了一个明确的信息，即北约将保护和捍卫盟国的每一寸领土”。随着今年2月俄罗斯对乌克兰的全面入侵，北约在3月举行的紧急峰会上，盟国决定持续部署航母打击群、潜艇和大量的战斗舰艇保持巡逻警戒。

北约海事司令部司令布朗特(Keith Blount)表示：“北约经常展示其凝聚力，同时与多个国际海上资产进行协调”。他指出：“这个机会表明我们对欧洲-大西洋地区的稳定和安全以及我们的集体能力的力量的钢铁般承诺。”

布朗特称：“在我们的操作区域内有五艘航母，这为我们巩固防空、跨领域合作和海陆一体化的方法提供了进一步的机会。”

北约通过声明表示：“在北约行动区周围，盟国的航空母舰持续存在，同时部署多个航母打击群是很常见的。多艘航母的部署是一个测试合作和实践北约威慑与防御概念的机会，因为它利用了联盟所有地理区域以及所有作战领域和职能领域的军事活动的蓄意节奏。”

美国国防部副新闻秘书辛格（Sabrina Singh）周四向媒体表示：“这些行动为盟国协调整个欧洲-大西洋地区的关键战斗力提供了机会，同时展示了北约的凝聚力和互操作性”。她补充说：“这也是一个测试盟国合作的机会，并在联盟的所有地理区域、作战领域和职能领域实践北约的威慑和防御概念。”

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