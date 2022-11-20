德国发展部长要求中国为气候灾难补偿基金付款

埃及联合国气候峰会

德国对埃及气候峰会的结果态度不一。德国发展部长要求中国也为新的气候灾难补偿基金付款。

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据德国电视一台报道，埃及联合国气候峰会的结果在德国引发复杂情绪。对气候峰会做出的妥协决定，德国部分认为是成功的，但也有不少人感到失望。环保组织和气候活动家们对峰会结果提出了多方批评，认为峰会走得不够远，限制全球变暖1.5度的中心目标越来越难以实现。

德国一些政治家也感到失望。绿党籍联邦经济和气候保护部长哈贝克便感到失望。他说，“峰会结果不能让我们真正满意。但欧盟的坚定立场和德国在谈判中的谨慎行为使我们没有倒退到巴黎和格拉斯哥之后。”会议决定对特别脆弱的国家提供财政扶持，这也是一件好事。

据德新社报道，气候峰会结束后，德国政府希望确保所有主要污染者向新的气候灾难基金付款，以补偿较贫穷国家的气候损害。德国联邦发展部长斯文雅舒尔茨（Svenja Schulz）周日在推特上写道，“所有引发气候灾难的国家都必须参与(付款)，这首先包括最大的排放国美国、中国，当然还有欧盟。”她还说，“全球社会终于给予损害和损失应有的关注，这是经过数十年争吵后的真正突破。”

据德国广播电台报道，德国绿党籍外交部长贝尔博克赞扬在气候赔偿金问题上取得了突破，称这将开启气候政策新篇章。

德国电视一台报道说：是德国外长贝尔博克在埃及引导了峰会的谈判。这也是她头一回担当这样的角色。她部分取得了成功，但还是失败了。

绿党籍外长贝尔博克曾在气候峰会上义正词严地要求中国为新基金付款。

新的补偿基金旨在缓解全球变暖带来的不可避免的后果，比如越来越频繁的干旱、洪水和风暴。海平面上升和荒漠化。但中国视自己为发展中国家，没有做出为新基金付款的承诺。

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