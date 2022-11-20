联合国COP27气候峰会协议向最弱国家提供资金

联合国COP27/“损失与损害”补偿基金

联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）今天批准设立一项「损失与损害」基金，支付弱势国家在气候变迁影响下的损失。

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据法新社今天报道称，联合国COP27气候峰会就损失与损害基金达协议。这一协议以及维持气温升高限制在1.5摄氏度等目标，被评论是拯救了这一届峰会。峰会已经被评论并批评对解决气候问题缺少雄心壮志。

为期两周的气候峰会气氛一直摇摆不定，有时担心此一进程可能破局，有时看好气候“损失与损害”（loss and damage）专款取得重大突破。在历经多日的马拉松式谈判后，损失与损害专款终于在半夜通过，代表们纷纷报以掌声。

赞比亚绿色经济和环境部长恩佐武（Collins Nzovu）说他“很兴奋。非常非常兴奋”。他告诉法新社：“这是13亿非洲人所得到一个非常正面的结果”。他指出，“非常令人兴奋，因为对我们来说，埃及的成果将建立在我们从损失与损害中得到些什么。”

法新社说，然而，全体会议仍必须批准一连串的决定和COP27最终声明，其中涵盖许多其他争议性议题，包括呼吁「快速」减碳，以实现全球气温升幅限制在比工业时代前高摄氏1.5度的理想目标。

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