体育与政治无关？伊朗足球队拒唱国歌以示抗议

伊朗/人权/世界杯

11月21日星期一，伊朗足球队在卡塔尔进行了2022年世界杯的第一场比赛，对手是英国。当伊朗国歌在体育场内响起时，11名伊朗球员保持沉默。伊朗队的队长Alireza Jahanbakhsh此前解释说，他们将 "集体 "决定是否唱国歌，以表示对他们国家被严厉镇压的抗议活动的受害者的支持。

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伊朗队的首场比赛以2—6输给了英国队，但是，给人留下深刻印象的是这11为球员的沉默庄重的面孔，摄像机短暂地捕捉到了一位50多岁的头戴头巾，沐浴在泪水中的女观众的脸。而在替补席上，一名伊朗队的成员则随着旋律唱着国歌。曾经在社交网络上谴责镇压的伊朗队明星萨达尔-阿兹蒙并不是比赛的正式对员。

伊朗足球队员拒唱国歌以示抗议 https://twitter.com/i/status/1594694835872694272 https://twitter.com/i/status/1594694835872694272

周日，伊朗司法部门宣布，已经传唤了伊朗足球队前国脚，现任伊朗最受欢迎的俱乐部之一，波斯波利斯俱乐部教练的叶海亚-戈尔莫哈马迪，因为他上周在社交网络Instagram上尖锐地批评了国家队球员，因为他们在前往卡塔尔和世界杯之前会见伊朗总统易卜拉欣-赖西时，并没有 "将受压迫人民的声音带给当局"。

旅居美国的伊朗著名女活动人士Masih Alinejad也因此表示杯葛伊朗足球队的比赛，她说，伊朗人是全世界唯一的一个国家的民众期待他们的国家队大败而归的民众，因为这个足球队并不代表伊朗人民。

在伊朗占领的看台上，用英文写着 代表伊朗民众抗议的巨幅标语"妇女的生命自由"，在显现后不久便被撤下。

伊朗艺术界与体育界声援伊朗民众抗议的行为有增无减，9月27日，伊朗国家足球队在奥地利与塞内加尔的世界杯友谊赛备战比赛前拒绝唱国歌。穿着没有任何徽章的黑色风衣，隐藏着联合会的标志，球员们保持沉默，其中大多数人都低着头。这种象征性的姿态，有时再加上戴上黑色臂章以示哀悼，此后，许多其他伊朗运动员在国外比赛中都会重复这种姿态。

11月6日，在迪拜举行的国际沙滩足球赛（该运动最负盛名的赛事之一）中，伊朗队也模仿了 抗议动作，迫使国家电视台切断了直播。

在决赛结束时，赢了巴西（2-1），球员们在接受奖杯时保持沉默。获胜球的射手赛义德-皮拉蒙假装用手指剪头发，以示对伊朗抗议运动和妇女的声援。

在赛场之外，许多前任和现任运动员在社交网络上写下了对抗议者的支持信息。前拜仁慕尼黑球员阿里-卡里米（Ali Karimi）住在国外，他的房子已被当局没收，是这一战线上最活跃的人之一。他拒绝了国际足联和世界杯组织者发出的前往卡塔尔观看比赛的邀请，伊朗足球传奇人物阿里-达伊也是如此。

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