伊拉克库尔德

俄土角色互换：俄罗斯力劝土耳其不要对叙境内库德战士发动地面攻势

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Russia's President Vladimir Putin (L) shakes hands with Turkey's President Tayyip Erdogan during their meeting in Baku, Azerbaijan, June 13, 2015.
Russia's President Vladimir Putin (L) shakes hands with Turkey's President Tayyip Erdogan during their meeting in Baku, Azerbaijan, June 13, 2015. Reuters/路透社
作者： 肖曼
5 分钟

包括美、俄在内的国际社会22日对土耳其总统埃尔多安施压，要求他不要对叙利亚境内的库德族战士发动地面攻势。在这一与土耳其“内政”有关的议题上，对乌克兰发动侵略10个月的俄罗斯现在劝说土耳其不要对库德族武装大打出手,俄罗斯仿佛在效仿充当俄乌冲突和事佬的土耳其。

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法新社报导，土耳其20日展开“爪剑行动”（Operation Claw-Sword），空袭伊拉克和叙利亚各地数十个库德族武装分子目标，并宣布其军队再次“凌驾恐怖分子之上”。２１日，土耳其一座边境城镇遭到来自叙利亚的火箭攻击，至少造成3人丧生，包括1名孩童。于是埃尔多安宣称他正考虑在叙利亚展开地面行动。

土耳其总统埃尔多安自今年5月以来便威胁要对叙利亚北部发动新的军事行动，本月炸弹攻击事件发生后，他升高了这一威胁。伊斯坦堡13日遭到炸弹袭击，造成6人死亡、81人受伤，这是继2015年至2017年土耳其发生一连串爆炸攻击事件后，5年来最致命的一次攻击。土耳其将此事归咎于库德工人党（PKK），并发动空袭作为报复。名列欧美恐怖组织黑名单的PKK则否认涉案。

美国２１日晚呼吁为局势降温，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）发布声明称：“我们呼吁缓和叙利亚局势，以保护平民生命并支持击败伊斯兰国（IS）的共同目标。”

俄罗斯则在２２日表示希望土耳其保持“克制”，不要在叙利亚“过度使用武力”。俄罗斯克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：“我们理解并尊重土耳其对其自身安全的忧虑…我们仍呼吁所有各方不要採取可能导致局势严重不稳定的措施。”

俄罗斯总统普京的叙利亚问题特使拉伦蒂耶夫（Alexander Lavrentiev）在哈萨克首都阿斯塔纳（Astana）对记者表示：“我们希望说服我们的土耳其同僚不要在叙利亚领土上过度使用武力。”他说：“俄罗斯几个月来已尽一切可能阻止任何大规模地面行动。”

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