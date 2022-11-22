朝鲜指责安理会使用双重标准

导弹

朝鲜国务委员会委员长金正恩的妹妹、劳动党中央委员会副部长金与正22日通过朝中社发表谈话，谴责联合国安理会开会讨论朝鲜洲际弹道导弹问题，并称此举是双重标准。

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韩联社报导，金与正说，在美国的示意下联合国安理会21日召开所谓公开会议谈论朝鲜试射新研制的“火星炮-17”型洲际弹道导弹。联合国安理会不理会美国和韩国针对朝鲜发起的危险的军事演习和增强武力的举措，却拿朝鲜行使自卫权做文章，实属双重标准。

金与正说，美国及其随从国的这些动作是对朝鲜自主权的严重侵犯，也是企图将朝鲜半岛（韩半岛）局势推向一触即发境地的严重政治挑衅，朝鲜对此予以强烈谴责。

朝鲜绝不容忍任何一方对朝鲜为捍卫国家安全、行使自卫权指手画脚，并将以超强有力的措施予以应对。

金与正还表示，虽然美国处心积虑要解除朝鲜武装，但朝鲜的自卫权绝不会受损。

这是金与正继8月发表谈话拒绝韩国对朝无核化路线图“大胆构想”提议后，时隔3个月发表的谈话。朝鲜18日从平壤市顺安地区向东部海域发射洲际弹道导弹。之后，联合国安理会21日在美国纽约总部召开公开会议讨论朝鲜核扩散问题。

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