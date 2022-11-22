欧盟向乌克兰提供25亿欧元财政援助 日本对乌提供257万美元过冬电力支持

乌克兰/欧盟/国际

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）11月22日宣布，欧盟委员会正在为乌克兰进一步提供25亿欧元的财政援助，用于该国基础设施的紧急维修和快速恢复，以实现成功的重建。她还指出，欧盟计划在2023年向乌克兰提供180亿欧元的财政援助。同日，日本外务省宣布对乌克兰提供257万美元的紧急过冬支持，以帮助恢复和应对供电需求等。

广告 继续浏览后续

冯德莱恩周二在推特上写道：“欧盟委员会正在为乌克兰进一步拨付25亿欧元。我们计划在2023年提供180亿欧元，并定期支付资金”。她补充说，这笔款项将用于“为了紧急维修和快速恢复，以实现成功的重建”。冯德莱恩重申：“我们将继续支持乌克兰，无论需要多长时间。”

乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmyhal）日前指出，基辅预计本周将收到欧盟下一笔宏观财政援助款项，金额为25亿欧元。他在上周五的乌克兰政府会议上介绍称，自今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，国际伙伴已向乌克兰提供了超过230亿美元的财政援助。其中，48亿美元来自欧盟，85亿美元来自美国。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周二通过推特表示：“乌克兰收到了另一笔价值25亿欧元的欧盟宏观财政援助。在一个艰难的冬季前夕，这是对乌克兰稳定的有力贡献”。他补充说：“感谢欧盟和冯德莱恩主席的声援和支持。等待2023年180亿欧元的宏观金融计划的批准。”

什米哈尔也向欧盟表示感谢，并称：“欧盟与乌克兰站在一起，直到乌克兰获胜。今天，欧盟支付了25亿欧元的宏观财政援助。团结的又一步骤。”

日本外务省周二通过声明宣布，日本政府决定提供约257万美元的紧急赠款援助，以支持乌克兰电力部门的过冬等。

日方指出：“由于俄罗斯的攻击破坏了大部分能源基础设施，乌克兰多个地区发生了大规模停电。虽然乌克兰的冬天越来越冷，白昼越来越短，但作为对那些因停电而无法使用取暖设施和照明设备的人的过冬支持，该援助具有重要意义。”

日方表示：“日本政府将继续与包括七国集团成员在内的国际社会合作，为面临困境的乌克兰人民提供支持并站在他们一边。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅