美国宣布对乌克兰提供45亿美元财政援助

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美国财政部长耶伦（Janet Yellen）11月22日表示，对乌克兰的45亿美元财政援助将在未来几周内开始支付。

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耶伦周二通过美国财政部的声明表示：“今天，美国继续坚持其对乌克兰的坚定承诺，又调集了45亿美元的赠款用于直接预算支持。这些资金将在未来几周内开始支付，并通过加强经济稳定和支持（乌克兰）政府核心服务，包括医院工作人员、政府雇员和教师的工资，以及对老年人和弱势群体的社会援助，帮助乌克兰政府抵御俄罗斯的非法战争。”

耶伦指出：“结合我们的安全援助和乌克兰人民的巨大勇气，这些资金是乌克兰抵抗普京无端入侵的一个关键工具。这些付款将使美国对乌克兰的直接预算支持总额达到130亿美元，全部为赠款。”

乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmyhal）18日在出席政府会议时介绍称，自今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，国际伙伴已向乌克兰提供了超过230亿美元的财政援助。其中，48亿美元来自欧盟，85亿美元来自美国。

耶伦表示，“我们鼓励其他捐助者增加和加快对乌克兰的援助。除了提供经济支持，财政部和美国政府将继续使用我们所有的工具，包括我们的历史性制裁联盟，以削弱普京的战争机器。”

此外，欧盟在周二宣布对乌克兰提供25亿欧元的财政援助。据什米哈尔介绍，乌克兰政府现已获得这笔款项。他此前表示，乌克兰政府从其国际伙伴获得的财政援助将被用于“资助极其重要的预算支出。特别是向政府雇员、养老金领取者、国内流离失所者、补贴领取者支付款项，我们支持合并的领土社区（hromadas）的能力。”

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