德国男足赛前集体捂嘴抗议国际足联禁言 ：人权不容商量

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11月23日，德国男足在2022卡塔尔世界杯对日本队的揭幕战前合影时集体捂嘴，以示对国际足联禁止球员佩戴支持LGBTQ+群体，写有“同一份爱”彩虹臂章的抗议。德国队表示：“我们想用我们的队长臂章来表明我们德国国家队的价值观：多样性和相互尊重。与其他国家一起，我们希望我们的声音能够被听到。”

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本届卡塔尔世界杯赛前人权争议不断，包括该国对外来劳工权益的剥削及对少数族群的歧视。德国、英国、荷兰等七个欧洲国家的足球队原本希望在大赛期间参加“同一份爱”行动（One Love），计划在世界杯中以球队队长佩戴象征支持LGBTQ+权益的彩虹臂章，并表示即使被罚款也不会退缩。国际足联（FIFA）却明确指出，若球队队长在场上佩戴彩虹臂章参赛，将会祭出包括出示黄牌在内的惩罚。

针对国际足联迎合主办方卡塔尔当局的禁言举措，英国男足在此前对伊朗的首场比赛前已经以全员单膝跪地的方式表达抗议。德国队在周三对日本的大赛揭幕战中则选择了集体捂嘴合影的方式，以示抗议。德国队通过推特对此举解释说：“我们想用我们的队长臂章来表明我们德国国家队的价值观：多样性和相互尊重。与其他国家一起，我们希望我们的声音能够被听到。”

德国队补充说：“这不是为了发表政治声明——人权是不容商量的。这应该是理所当然的，但情况仍然不是这样。这就是为什么这个信息对我们如此重要。剥夺我们的臂章就等于剥夺了我们的声音。我们坚持自己的立场。”

据悉，德国内政部长费瑟尔（Nancy Faeser）在现场观赛时坐在国际足联主席凡蒂诺（Gianni Infantino）的身边。费瑟尔佩戴了“同一份爱”的彩虹臂章以示抗议和支持。此前，丹麦前首相托宁-施密特(Helle Thorning-Schmidt)周二在现场观看丹麦对突尼斯的比赛中也身着彩虹色衣服出现。

美国国务卿布林肯当天在与卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德出席联合记者会时就相关问题表示，“在我看来，当我们看到对言论自由的任何限制时，总是令人担忧。特别是当表达是为了多样性和包容时，更是如此。”

布林肯指出：“而根据我的判断，至少在足球场上没有人应该被迫在支持这些价值观和为他们的球队比赛之间作出选择。”

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