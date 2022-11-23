欧洲议会通过决议，认定俄罗斯为“支持恐怖主义国家”

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欧洲议会11月23日通过了一项决议，宣布认定俄罗斯为“支持恐怖主义的国家”。该决议以494票赞成、58票反对和44票弃权获得通过。与此同时，基辅的军事管理部门报告说，在俄罗斯当天对乌克兰首都的导弹袭击中，已致3人死亡、6人受伤。

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欧洲议会通过的决议表示：“俄罗斯军队及其代理人对乌克兰平民的蓄意攻击和暴行、对民用基础设施的破坏以及其他严重违反国际和人道主义法律的行为构成了恐怖行为，并构成战争罪”。该决议称：“鉴于上述情况，（欧洲议会）认定俄罗斯是一个支持恐怖主义的国家，是一个使用恐怖主义手段的国家。”

在决议最终版本中，欧洲议会谴责俄罗斯对乌克兰的“非法、无端和无理的侵略战争”，并指责俄军及其代理人犯下了一长串罪行，如谋杀“数千”平民“数百”儿童，攻击基本的基础设施，及即决处决、绑架、强奸、骚扰、酷刑、大规模拘留和强制驱逐等。

欧洲议会的议员们说：“这些残暴和不人道的行为正在造成死亡、痛苦、破坏和流离失所”。他们指出，迄今为止，在乌克兰已经记录了近4万起战争罪行。议员们还谴责俄罗斯在马里乌波尔挑起“大规模”人道主义危机，并将粮食和饥饿“武器化”，造成全球影响。

欧洲议会议员们表示，这些“暴行”旨在恐吓乌克兰人民，扼杀他们的反抗，迫使他们接受“占领国”及其非法吞并主权领土的企图。“俄罗斯对整个欧洲大陆的安全和安保以及基于规则的国际秩序构成了风险，”该决议写道。

此举在很大程度上具有象征意义，因为欧盟目前不能正式指定国家为恐怖主义的支持者。与美国不同，欧盟尚未拥有一份恐怖主义国家的名单，也没有关于这种声明后果的法律定义。因此，欧洲议会在决议通过后敦促欧盟及其成员国建立适当的法律框架，并考虑将俄罗斯列入这样一份名单。

欧洲议会的新闻稿说：“由于欧盟目前不能正式指定国家为恐怖主义的支持者，议会呼吁欧盟及其成员国建立适当的法律框架，并考虑将俄罗斯列入这样一份名单”。虽然爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、捷克和波兰等一些欧洲国家已经将俄罗斯列入本国的恐怖主义国家名单，但部分欧洲国家却对这一举措持保留态度。

欧洲议会通过的决议还要求在国际上进一步孤立俄罗斯，剥夺其在国际组织和机构中的成员资格，将与俄罗斯的外交关系减少到“绝对的最低限度”，并敦促欧盟采取对俄罗斯的第九轮制裁方案。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）对该决议的通过表示欢迎。他在推特上写道：“我欢迎欧洲议会决定承认俄罗斯是一个支持恐怖主义的国家和使用恐怖主义手段的国家。必须在所有层面上孤立俄罗斯并追究其责任，以结束其在乌克兰和全球的长期恐怖主义政策。”

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）也在推特上说：“俄罗斯是一个恐怖主义国家：得到欧洲议会的确认。俄罗斯有对主权国家实施恐怖行为的历史，支持包括（雇佣兵组织）瓦格纳集团在内的恐怖政权和组织，对乌克兰发动恐怖战争。我感谢欧洲议会和欧洲议会主席的明确表态。”

库列巴补充说：“俄罗斯为庆祝其被承认为恐怖主义国家，对乌克兰首都和其他城市实施新的导弹恐怖袭击。对那些仍有疑问的人来说，应该非常明确。俄罗斯必须被全世界承认为恐怖主义国家，乌克兰必须尽快获得所有必要的防空系统。”

基辅市长克利钦科（Vitali Klitschko）向媒体介绍称，当地时间周三下午有30多枚导弹飞向乌克兰首都基辅。他说：“根据军方的说法，31枚导弹飞向基辅。21枚导弹被击落”。

克利钦科指出，其中一些俄军导弹击中了基辅的关键基础设施。基辅市政府在社交媒体平台“电报”（Telegram）上发文称，在俄罗斯的导弹袭击后，至少有3人死亡，6人受伤。

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