英国首次向乌克兰提供直升机，追加1万枚火炮弹药援助

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英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）11月23日在访问挪威时宣布，英国将向乌克兰额外提供10000枚火炮弹药，并首次向乌方提供数架“海王”直升机。据英国广播公司（BBC）报导，英方计划提供的三架前英国军队的“海王”直升机，第一架已经抵达乌克兰。

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本·华莱士周三在奥斯陆访问时通过声明表示：“英国将提供额外的10000发炮弹，帮助乌克兰抵御俄罗斯的非法入侵。这些炮弹将增强乌克兰的防御能力，并在第一批‘海王’直升机抵达乌克兰以提供关键的搜索和救援能力之际进行。”

据悉，英国皇家海军在英国为乌军的10名机组人员和相关工程师提供了为期六周的直升机操作培训。据了解，“海王”直升机是一款双引擎反潜直升机，由美国直升机制造商西科斯基飞机公司设计制造，服役于美国海军和其他多国，是西方国家70-90年代海上反潜直升机之主力机种。

英方表示，这笔额外的军援是在苏纳克首相（Rishi Sunak）近日走访基辅后宣布的。他在当地还宣布了一项价值5000万英镑的对乌防空援助计划，包括向乌克兰提供125门高射炮和对抗伊朗攻击性无人机的技术，即数十台雷达和反无人机电子战能力。英国还承诺向乌军提供冬季装备，包括重型睡袋和垫子，以及加热的住所和防寒服。

本·华莱士强调：“我们对乌克兰的支持是坚定不移的。这些额外的炮弹将帮助乌克兰确保它在最近几周从俄罗斯手中夺回的土地。”

本·华莱士正在英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航母访问奥斯陆之际参加由英方发起的“北方集团”防长会议。这次会议预计将涉及俄罗斯入侵乌克兰的影响、北欧的安全发展以及瑞典和芬兰的加入北约申请。该集团由包括英国在内的德国、荷兰、挪威、波兰和瑞典等12个欧洲国家组成。

此外，据英国国防部周三公布的情报更新，俄罗斯很可能已经非常接近于耗尽其目前的无人机库存，但可能会寻求再供应。俄方从海外采购无人机的速度可能比在国内制造新的巡航导弹要快。

《华盛顿邮报》19日援引情报报导，伊朗和俄罗斯已经私下达成协议，在俄罗斯境内组装“数百架无人驾驶的武器化飞机”。

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